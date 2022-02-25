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مصر توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع كوريا الجنوبية في قطاع السكك الحديدية
مصر توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع كوريا الجنوبية في قطاع السكك الحديدية
وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع السكك الحديدية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T15:52+0000
2022-02-25T15:52+0000
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أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن توقيع مذكرة التفاهم، جاء خلال زيارة وزير الأراضي والنقل في كوريا نو هيونغ-أوك، إلى مصر، لمدة 3 أيام، ضمن مساعي الوزارة لكسب الشركات الكورية للمشاريع المتعلقة بالمترو في القاهرة.جاءت الزيارة في إطار إجراءات المتابعة لمذكرة التفاهم للقرض بقيمة 1 مليار دولار، والتي وقعت خلال زيارة الرئيس مون جيه-إن إلى مصر في يناير/ كانون الثاني الماضي.وخلال الزيارة، التقة نو، مع وزير النقل والمواصلات المصري، كامل الوزير، أمس الخميس، ووقع الوزيران على مذكرة التعاون الكوري-المصري في مشاريع السكك الحديدية، وتبادلا وجهات النظر في سبل تعزير التعاون بين البلدين.جدير بالذكر أن كوريا سوف تزود الخطين الثاني والثالث من مترو الأنفاق بالقاهرة بـ 320 عربة، وتبلغ قيمة المشروع حوالي 660 مليون دولار، وفقا لمذكرة التفاهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/وكالة-كوريا-الجنوبية-ومصر-توقعان-صفقة-أسلحة-بنحو-26-مليار-جنيه-1057606186.html
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أخبار مصر الآن

مصر توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع كوريا الجنوبية في قطاع السكك الحديدية

15:52 GMT 25.02.2022
© AHMED EL-MOGHRABIقطار - سكك حديد مصر
قطار - سكك حديد مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© AHMED EL-MOGHRABI
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وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع السكك الحديدية.
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن توقيع مذكرة التفاهم، جاء خلال زيارة وزير الأراضي والنقل في كوريا نو هيونغ-أوك، إلى مصر، لمدة 3 أيام، ضمن مساعي الوزارة لكسب الشركات الكورية للمشاريع المتعلقة بالمترو في القاهرة.
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جاءت الزيارة في إطار إجراءات المتابعة لمذكرة التفاهم للقرض بقيمة 1 مليار دولار، والتي وقعت خلال زيارة الرئيس مون جيه-إن إلى مصر في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وخلال الزيارة، التقة نو، مع وزير النقل والمواصلات المصري، كامل الوزير، أمس الخميس، ووقع الوزيران على مذكرة التعاون الكوري-المصري في مشاريع السكك الحديدية، وتبادلا وجهات النظر في سبل تعزير التعاون بين البلدين.
جدير بالذكر أن كوريا سوف تزود الخطين الثاني والثالث من مترو الأنفاق بالقاهرة بـ 320 عربة، وتبلغ قيمة المشروع حوالي 660 مليون دولار، وفقا لمذكرة التفاهم.
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