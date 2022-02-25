https://arabic.sputniknews.com/20220225/مصر-توقع-مذكرة-تفاهم-للتعاون-مع-كوريا-الجنوبية-في-قطاع-السكك-الحديدية-1059157699.html
مصر توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع كوريا الجنوبية في قطاع السكك الحديدية
مصر توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع كوريا الجنوبية في قطاع السكك الحديدية
وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع السكك الحديدية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T15:52+0000
2022-02-25T15:52+0000
2022-02-25T15:52+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104375/33/1043753325_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0fb98aca5267f2d7c98633440f5dd2d1.jpg
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن توقيع مذكرة التفاهم، جاء خلال زيارة وزير الأراضي والنقل في كوريا نو هيونغ-أوك، إلى مصر، لمدة 3 أيام، ضمن مساعي الوزارة لكسب الشركات الكورية للمشاريع المتعلقة بالمترو في القاهرة.جاءت الزيارة في إطار إجراءات المتابعة لمذكرة التفاهم للقرض بقيمة 1 مليار دولار، والتي وقعت خلال زيارة الرئيس مون جيه-إن إلى مصر في يناير/ كانون الثاني الماضي.وخلال الزيارة، التقة نو، مع وزير النقل والمواصلات المصري، كامل الوزير، أمس الخميس، ووقع الوزيران على مذكرة التعاون الكوري-المصري في مشاريع السكك الحديدية، وتبادلا وجهات النظر في سبل تعزير التعاون بين البلدين.جدير بالذكر أن كوريا سوف تزود الخطين الثاني والثالث من مترو الأنفاق بالقاهرة بـ 320 عربة، وتبلغ قيمة المشروع حوالي 660 مليون دولار، وفقا لمذكرة التفاهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/وكالة-كوريا-الجنوبية-ومصر-توقعان-صفقة-أسلحة-بنحو-26-مليار-جنيه-1057606186.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104375/33/1043753325_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ad9e525845134d4ead4e80d9ccd3ebd5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
مصر توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع كوريا الجنوبية في قطاع السكك الحديدية
تابعنا عبر
وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع السكك الحديدية.
أفادت وكالة "يونهاب
" الكورية الجنوبية، أن توقيع مذكرة التفاهم، جاء خلال زيارة وزير الأراضي والنقل في كوريا نو هيونغ-أوك، إلى مصر، لمدة 3 أيام، ضمن مساعي الوزارة لكسب الشركات الكورية للمشاريع المتعلقة بالمترو في القاهرة.
جاءت الزيارة في إطار إجراءات المتابعة لمذكرة التفاهم للقرض بقيمة 1 مليار دولار، والتي وقعت خلال زيارة الرئيس مون جيه-إن إلى مصر في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وخلال الزيارة، التقة نو، مع وزير النقل والمواصلات
المصري، كامل الوزير، أمس الخميس، ووقع الوزيران على مذكرة التعاون الكوري-المصري في مشاريع السكك الحديدية، وتبادلا وجهات النظر في سبل تعزير التعاون بين البلدين.
جدير بالذكر أن كوريا سوف تزود الخطين الثاني والثالث من مترو الأنفاق بالقاهرة بـ 320 عربة، وتبلغ قيمة المشروع حوالي 660 مليون دولار، وفقا لمذكرة التفاهم.