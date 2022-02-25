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معدل التضخم في أمريكا يبلغ أعلى مستوياته منذ 39 عاما
معدل التضخم في أمريكا يبلغ أعلى مستوياته منذ 39 عاما
أظهر مقياس رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة أن الأسعار ارتفعت خلال يناير/ كانون الثاني بأسرع مستوى لها منذ نحو 39 عاما، ومع ذلك لم يتراجع إنفاق المستهلكين... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T15:07+0000
2022-02-25T15:07+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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صرحت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم الأساسي لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 5.2% عن العام الماضي، أعلى قليلا من تقديرات الخبراء البالغة 5.1%، وأيضا أعلى مستوى منذ عام 1983.بإضافة أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع الإنفاق على الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 6.1%، وهي أقوى زيادة منذ فبراير/ شباط عام 1982، بحسب شبكة "سي إن بي سي".أظهر نفس التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي تسارع بشكل أسرع من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 2.1% في الشهر مقابل تقديرات 1.6%، وبعد انخفاض الإنفاق بنسبة 0.8% في ديسمبر/ كانون الأول.جاء ذلك رغم ثبات الدخل الشخصي خلال الشهر، وهو ما كان أفضل من توقعات بانخفاض نسبته 0.3%. فيما انخفض الدخل بعد خصم الضرائب، بنسبة 0.5%.وبلغ إجمالي المدخرات الشخصية 1.17 تريليون دولار، والتي تُرجمت إلى معدل 6.4%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2013.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/كيف-ستؤثر-التوترات-الجيوسياسية-والأزمة-حول-أوكرانيا-على-الأسواق-المالية؟-1059045515.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

معدل التضخم في أمريكا يبلغ أعلى مستوياته منذ 39 عاما

15:07 GMT 25.02.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول/ يوليو 2021
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول/ يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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أظهر مقياس رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة أن الأسعار ارتفعت خلال يناير/ كانون الثاني بأسرع مستوى لها منذ نحو 39 عاما، ومع ذلك لم يتراجع إنفاق المستهلكين القوي.
صرحت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم الأساسي لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 5.2% عن العام الماضي، أعلى قليلا من تقديرات الخبراء البالغة 5.1%، وأيضا أعلى مستوى منذ عام 1983.
بإضافة أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع الإنفاق على الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 6.1%، وهي أقوى زيادة منذ فبراير/ شباط عام 1982، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
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أظهر نفس التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي تسارع بشكل أسرع من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 2.1% في الشهر مقابل تقديرات 1.6%، وبعد انخفاض الإنفاق بنسبة 0.8% في ديسمبر/ كانون الأول.
جاء ذلك رغم ثبات الدخل الشخصي خلال الشهر، وهو ما كان أفضل من توقعات بانخفاض نسبته 0.3%. فيما انخفض الدخل بعد خصم الضرائب، بنسبة 0.5%.
وبلغ إجمالي المدخرات الشخصية 1.17 تريليون دولار، والتي تُرجمت إلى معدل 6.4%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2013.
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