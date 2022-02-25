https://arabic.sputniknews.com/20220225/معدل-التضخم-في-أمريكا-يبلغ-أعلى-مستوياته-منذ-39-عاما-1059155514.html

معدل التضخم في أمريكا يبلغ أعلى مستوياته منذ 39 عاما

معدل التضخم في أمريكا يبلغ أعلى مستوياته منذ 39 عاما

أظهر مقياس رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة أن الأسعار ارتفعت خلال يناير/ كانون الثاني بأسرع مستوى لها منذ نحو 39 عاما، ومع ذلك لم يتراجع إنفاق المستهلكين... 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T15:07+0000

2022-02-25T15:07+0000

2022-02-25T15:07+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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صرحت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم الأساسي لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 5.2% عن العام الماضي، أعلى قليلا من تقديرات الخبراء البالغة 5.1%، وأيضا أعلى مستوى منذ عام 1983.بإضافة أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع الإنفاق على الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 6.1%، وهي أقوى زيادة منذ فبراير/ شباط عام 1982، بحسب شبكة "سي إن بي سي".أظهر نفس التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي تسارع بشكل أسرع من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 2.1% في الشهر مقابل تقديرات 1.6%، وبعد انخفاض الإنفاق بنسبة 0.8% في ديسمبر/ كانون الأول.جاء ذلك رغم ثبات الدخل الشخصي خلال الشهر، وهو ما كان أفضل من توقعات بانخفاض نسبته 0.3%. فيما انخفض الدخل بعد خصم الضرائب، بنسبة 0.5%.وبلغ إجمالي المدخرات الشخصية 1.17 تريليون دولار، والتي تُرجمت إلى معدل 6.4%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2013.

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية