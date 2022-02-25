https://arabic.sputniknews.com/20220225/مقتل-7-وإصابة-العشرات-بزلزال-في-جزيرة-سومطرة-الإندونيسية-1059145496.html
مقتل 7 وإصابة العشرات بزلزال في جزيرة سومطرة الإندونيسية
مقتل 7 وإصابة العشرات بزلزال في جزيرة سومطرة الإندونيسية
قتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات جراء زلزال وقع اليوم الجمعة، في جزيرة سومطرة الإندونيسية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:13+0000
2022-02-25T12:13+0000
2022-02-25T12:13+0000
أخبار إندونيسيا
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وقال مسؤولون إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات عندما ضرب منطقة داخلية بالقرب من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الجمعة، وشعروا بهزات أرضية في ماليزيا وسنغافورة المجاورتين. حسب رويترز.ووفقا للمسؤولين فإن الزلزال تسبب في فرار السكان من المباني في بعض المناطق وتسبب في عمليات إجلاء على بعد 400 كيلومتر (250 ميلا) في ماليزيا.وقال دويكوريتا كارناواتي، رئيس وكالة الجيوفيزياء الإندونيسي: "نواصل المراقبة وننصح الناس بالبقاء في حالة تأهب"، لافتا غلى أن الوكالة قدرت في البداية الحجم عند 6.2.وتم إخلاء مستشفى في ويست باسامان، على بعد حوالي 17 كيلومترا (10.6 ميلا) من مركز الزلزال ، في حين قال شاهد إن السكان في مناطق أخرى أصيبوا بالذعر عندما هز الزلزال المباني لأكثر من دقيقة ، وأحدث النوافذ الزجاجية والأثاث.وقد تلقت السلطات في العاصمة الماليزية كوالالمبور مكالمات بشأن الهزات التي شعرت بها المدينة رغم عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.وفي عام 2004، تسبب زلزال هائل بلغت قوته 9.1 درجة وأمواج مد عاتية (تسونامي) قبالة الطرف الشمالي لسومطرة في مقتل 226 ألف شخص في إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند وتسع دول أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/زلزال-مدمر-يضرب-جنوب-إندونيسيا-وتحذير-من-تسونامي-1053909851.html
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أخبار إندونيسيا
مقتل 7 وإصابة العشرات بزلزال في جزيرة سومطرة الإندونيسية
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قتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات جراء زلزال وقع اليوم الجمعة، في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
وقال مسؤولون إن زلزالا بلغت قوته
6.1 درجة أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات عندما ضرب منطقة داخلية بالقرب من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الجمعة، وشعروا بهزات أرضية في ماليزيا وسنغافورة المجاورتين. حسب رويترز.
14 ديسمبر 2021, 03:47 GMT
ووفقا للمسؤولين فإن الزلزال تسبب في فرار السكان من المباني
في بعض المناطق وتسبب في عمليات إجلاء على بعد 400 كيلومتر (250 ميلا) في ماليزيا.
وقال دويكوريتا كارناواتي، رئيس وكالة الجيوفيزياء الإندونيسي: "نواصل المراقبة وننصح الناس بالبقاء في حالة تأهب"، لافتا غلى أن الوكالة قدرت في البداية الحجم عند 6.2.
وقالت وكالة تخفيف الكوارث إن سبعة قتلوا وأصيب 85، وقال رئيسها إن أضرارا لحقت ببعض المباني من بينها مكتب حكومي ومنازل وبنك.
وتم إخلاء مستشفى في ويست باسامان، على بعد حوالي 17 كيلومترا (10.6 ميلا) من مركز الزلزال ، في حين قال شاهد إن السكان في مناطق أخرى أصيبوا بالذعر عندما هز الزلزال المباني لأكثر من دقيقة ، وأحدث النوافذ الزجاجية والأثاث.
وقد تلقت السلطات في العاصمة الماليزية كوالالمبور مكالمات بشأن
الهزات التي شعرت بها المدينة رغم عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.
يشار إلى أن إندونيسيا تعاني من زلازل متكررة تقع على جانبي ما يسمى بـ "حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة نشطة زلزاليًا حيث تلتقي طبقات مختلفة من القشرة الأرضية.
وفي عام 2004، تسبب زلزال هائل بلغت قوته 9.1 درجة وأمواج مد عاتية
(تسونامي) قبالة الطرف الشمالي لسومطرة في مقتل 226 ألف شخص في إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند وتسع دول أخرى.