https://arabic.sputniknews.com/20220225/مكتب-الرئيس-الأوكراني-أوكرانيا-جاهزة-للتفاوض-مع-روسيا-1059134180.html
مكتب الرئيس الأوكراني: جاهزون للتفاوض مع روسيا
مكتب الرئيس الأوكراني: جاهزون للتفاوض مع روسيا
أعلن مسؤول كبير في مكتب الرئيس الأوكراني، أن بلاده جاهزة للتفاوض مع روسيا بشأن صيغة محايدة حول الوضع الراهن. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T08:06+0000
2022-02-25T08:06+0000
2022-02-25T08:24+0000
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وأضاف المسؤول الأوكراني أن كييف جاهزة للتفاوض مع روسيا ولكن يجب أن تحصل على ضمانات أمنية.وكان نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، قد قال لوكالة "سبوتنيك"، أمس الخميس، أنه "لن يتفاوض أحد مع الرئيس الحالي لأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".وأضاف جباروف: "نتوقع أن تأتي حكومة طبيعية عاجلا أم آجلا إلى أوكرانيا، وليس القوميين، ولكن السياسيين الطبيعيين".وأضاف أنه "من الممكن وقتها بالفعل الجلوس على طاولة المفاوضات".وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/زيلينسكي-أوكرانيا-بقيت-وحيدة-والعقوبات-لم-تقنع-روسيا-1059128585.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
مكتب الرئيس الأوكراني: جاهزون للتفاوض مع روسيا
08:06 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 08:24 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
أعلن مسؤول كبير في مكتب الرئيس الأوكراني، أن بلاده جاهزة للتفاوض مع روسيا بشأن صيغة محايدة حول الوضع الراهن.
وأضاف المسؤول الأوكراني أن كييف جاهزة للتفاوض مع روسيا
ولكن يجب أن تحصل على ضمانات أمنية.
وكان نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، قد قال لوكالة "سبوتنيك
"، أمس الخميس، أنه "لن يتفاوض أحد مع الرئيس الحالي لأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".
وأضاف جباروف: "نتوقع أن تأتي حكومة طبيعية عاجلا أم آجلا إلى أوكرانيا، وليس القوميين، ولكن السياسيين الطبيعيين".
وأضاف أنه "من الممكن وقتها بالفعل الجلوس على طاولة المفاوضات".
وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.