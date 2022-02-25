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ناسا: العقوبات لن تؤثر على التعاون مع روسيا في محطة الفضاء الدولية
ناسا: العقوبات لن تؤثر على التعاون مع روسيا في محطة الفضاء الدولية
أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T07:01+0000
2022-02-25T07:01+0000
محطة الفضاء الروسية
محطة الفضاء الدولية
ناسا
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وحسب تصريحات لـ سي إن إن، أوضح المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية أن التعاون مستمر مع الجانب الروسي في محطة الفضاء الدولية.وقال: "ناسا تواصل العمل مع جميع شركائنا الدوليين، بما في ذلك وكالة الفضاء الحكومية الروسية روسكوزموس، من أجل العمليات الآمنة المستمرة لمحطة الفضاء الدولية".وتابع: "ستستمر إجراءات مراقبة الصادرات الجديدة في السماح بالتعاون الفضائي المدني بين الولايات المتحدة وروسيا، ولم يتم التخطيط لأي تغييرات في دعم الوكالة للعمليات الجارية في المدار وعمليات المحطة الأرضية، وستستمر إجراءات مراقبة الصادرات الجديدة في السماح بالتعاون الفضائي المدني بين الولايات المتحدة وروسيا".وقد رد ديمتري روجوزين، المدير العام لوكالة روسكوزموس الروسية للفضاء، على إعلان تلك العقوبات مخاطبا بايدن: "إذا منعت التعاون معنا، فمن سينقذ محطة الفضاء الدولية (ISS) من المدار غير المنضبط وتسقط في الولايات المتحدة أو أوروبا؟".يشار إلى أن محطة الفضاء الدولية، هي عبارة عن تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا ووكالة الفضاء الأوروبية، مقسمة إلى قسمين - الجزء المداري الروسي والجزء المداري الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/قلق-من-سقوط-محطة-الفضاء-الدولية-في-أوروبا-أو-أمريكا-بسبب-العقوبات-على-روسيا-1059124830.html
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محطة الفضاء الروسية, محطة الفضاء الدولية, ناسا

ناسا: العقوبات لن تؤثر على التعاون مع روسيا في محطة الفضاء الدولية

07:01 GMT 25.02.2022
© REUTERS / Space Adventuresيقوم المشاركون في رحلة الفضاء، يوساكو مايزاوا ويوزو هيرانو والمشارك الاحتياطي شون أوجيسو، برحلة بدون جاذبية أثناء التدريب قبل الرحلة الاستكشافية إلى محطة الفضاء الدولية في منطقة موسكو، روسيا في 28 سبتمبر 2021.
يقوم المشاركون في رحلة الفضاء، يوساكو مايزاوا ويوزو هيرانو والمشارك الاحتياطي شون أوجيسو، برحلة بدون جاذبية أثناء التدريب قبل الرحلة الاستكشافية إلى محطة الفضاء الدولية في منطقة موسكو، روسيا في 28 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Space Adventures
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أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية.
وحسب تصريحات لـ سي إن إن، أوضح المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية أن التعاون مستمر مع الجانب الروسي في محطة الفضاء الدولية.
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
قلق من سقوط محطة الفضاء الدولية في أوروبا أو أمريكا بسبب العقوبات على روسيا
أمس, 21:58 GMT
وقال: "ناسا تواصل العمل مع جميع شركائنا الدوليين، بما في ذلك وكالة الفضاء الحكومية الروسية روسكوزموس، من أجل العمليات الآمنة المستمرة لمحطة الفضاء الدولية".
وتابع: "ستستمر إجراءات مراقبة الصادرات الجديدة في السماح بالتعاون الفضائي المدني بين الولايات المتحدة وروسيا، ولم يتم التخطيط لأي تغييرات في دعم الوكالة للعمليات الجارية في المدار وعمليات المحطة الأرضية، وستستمر إجراءات مراقبة الصادرات الجديدة في السماح بالتعاون الفضائي المدني بين الولايات المتحدة وروسيا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن الخميس، عقوبات جديدة "ستؤدي إلى تدهور صناعة الطيران (الروسية)، بما في ذلك برنامجها الفضائي".

وقد رد ديمتري روجوزين، المدير العام لوكالة روسكوزموس الروسية للفضاء، على إعلان تلك العقوبات مخاطبا بايدن: "إذا منعت التعاون معنا، فمن سينقذ محطة الفضاء الدولية (ISS) من المدار غير المنضبط وتسقط في الولايات المتحدة أو أوروبا؟".

وأكد أن "هناك أيضًا احتمال سقوط هيكل يزن 500 طن على الهند والصين، هل تريد أن تهددهم بمثل هذا الاحتمال؟ محطة الفضاء الدولية لا تحلق فوق روسيا، وبالتالي فإن جميع المخاطر تقع على عاتقك، هل أنت مستعد لها؟"

يشار إلى أن محطة الفضاء الدولية، هي عبارة عن تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا ووكالة الفضاء الأوروبية، مقسمة إلى قسمين - الجزء المداري الروسي والجزء المداري الأمريكي.
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