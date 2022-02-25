https://arabic.sputniknews.com/20220225/ناسا-العقوبات-لن-تؤثر-على-التعاون-مع-روسيا-في-محطة-الفضاء-الدولية-1059130728.html

ناسا: العقوبات لن تؤثر على التعاون مع روسيا في محطة الفضاء الدولية

ناسا: العقوبات لن تؤثر على التعاون مع روسيا في محطة الفضاء الدولية

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا لن تؤثر على التعاون في محطة الفضاء الدولية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T07:01+0000

2022-02-25T07:01+0000

2022-02-25T07:01+0000

محطة الفضاء الروسية

محطة الفضاء الدولية

ناسا

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وحسب تصريحات لـ سي إن إن، أوضح المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية أن التعاون مستمر مع الجانب الروسي في محطة الفضاء الدولية.وقال: "ناسا تواصل العمل مع جميع شركائنا الدوليين، بما في ذلك وكالة الفضاء الحكومية الروسية روسكوزموس، من أجل العمليات الآمنة المستمرة لمحطة الفضاء الدولية".وتابع: "ستستمر إجراءات مراقبة الصادرات الجديدة في السماح بالتعاون الفضائي المدني بين الولايات المتحدة وروسيا، ولم يتم التخطيط لأي تغييرات في دعم الوكالة للعمليات الجارية في المدار وعمليات المحطة الأرضية، وستستمر إجراءات مراقبة الصادرات الجديدة في السماح بالتعاون الفضائي المدني بين الولايات المتحدة وروسيا".وقد رد ديمتري روجوزين، المدير العام لوكالة روسكوزموس الروسية للفضاء، على إعلان تلك العقوبات مخاطبا بايدن: "إذا منعت التعاون معنا، فمن سينقذ محطة الفضاء الدولية (ISS) من المدار غير المنضبط وتسقط في الولايات المتحدة أو أوروبا؟".يشار إلى أن محطة الفضاء الدولية، هي عبارة عن تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا ووكالة الفضاء الأوروبية، مقسمة إلى قسمين - الجزء المداري الروسي والجزء المداري الأمريكي.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/قلق-من-سقوط-محطة-الفضاء-الدولية-في-أوروبا-أو-أمريكا-بسبب-العقوبات-على-روسيا-1059124830.html

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محطة الفضاء الروسية, محطة الفضاء الدولية, ناسا