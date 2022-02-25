https://arabic.sputniknews.com/20220225/هل-تؤيد-العملية-العسكرية-في-إقليم-دونباس؟-1059139509.html
هل تؤيد العملية العسكرية في إقليم دونباس؟
هل تؤيد العملية العسكرية في إقليم دونباس؟
25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T10:13+0000
2022-02-25T10:13+0000
2022-02-25T10:13+0000
استطلاعات الرأي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, опросы
هل تؤيد العملية العسكرية في إقليم دونباس؟
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