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https://arabic.sputniknews.com/20220225/هل-تؤيد-العملية-العسكرية-في-إقليم-دونباس؟-1059139509.html
هل تؤيد العملية العسكرية في إقليم دونباس؟
هل تؤيد العملية العسكرية في إقليم دونباس؟
25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T10:13+0000
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استطلاعات الرأي, опросы

هل تؤيد العملية العسكرية في إقليم دونباس؟

10:13 GMT 25.02.2022
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
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