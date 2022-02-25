https://arabic.sputniknews.com/20220225/هل-يتسنى-للعملية-الروسية-الخاصة-تغيير-وجه-نظام-كييف-القبيح--1059155765.html
هل يتسنى للعملية الروسية الخاصة تغيير وجه نظام كييف القبيح
هل يتسنى للعملية الروسية الخاصة تغيير وجه نظام كييف القبيح
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، استمرار العملية العسكرية الخاصة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لليوم الثاني على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T15:12+0000
2022-02-25T15:12+0000
2022-02-25T15:12+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059155655_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_453394aba8ac4fa356d21ed8ad8837af.png
هل يتسنى للعملية الروسية الخاصة تغيير وجه نظام كييف القبيح
هل يتسنى للعملية الروسية الخاصة تغيير وجه نظام كييف القبيح
فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "الهدف من العملية الروسية في أوكرانيا هو تقديم النظام العميل في كييف إلى العدالة عن الجرائم المرتكبة".يقول الخبير العسكري العميد شارل أبي نادر، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:ويشير أبي نادر إلى أنإعداد وتقديم: عماد الطفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059155655_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_42cedd6718b7f7c34f83be35ca96a2ef.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
هل يتسنى للعملية الروسية الخاصة تغيير وجه نظام كييف القبيح
تابعنا عبر
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، استمرار العملية العسكرية الخاصة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لليوم الثاني على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "الهدف من العملية الروسية في أوكرانيا هو تقديم النظام العميل في كييف إلى العدالة عن الجرائم المرتكبة".
يقول الخبير العسكري العميد شارل أبي نادر، في حديث لبرنامج "حول العالم
" بهذا الصدد:
"من الواضح أن هناك تحد كبير من خلال تنفيذ هذه العملية بهذه الطريقة، أولا لأنها تنفذ وكأنها عملية جراحية، كما يظهر جليا أن الجيش الروسي لا يريد إسقاط مدنيين أو حتى عسكريين، لذلك أبعاد هذه العملية تذهب في هذا الاتجاه".
"البعد الاخر لهذه العملية، هو أن هناك تحد للناتو وللأمريكيين، وهذه نقطة أساسية برأيي تسجل للرئيس فلاديمير بوتين، في هذا الوقت، وفي هذا المستوى من التحدي، ومن المواجهة للغرب، وربما ستؤسس هذه العملية لمسار اخر ولنمط اخر من العلاقات الدولية سوف تفرضها روسيا".
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...
التفاصيل في الملف الصوتي...