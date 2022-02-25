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رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للعملية العسكرية لحماية دونباس
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-محاصرة-الجهة-الغربية-من-العاصمة-كييف-1059147692.html
وزارة الدفاع الروسية تعلن محاصرة الجهة الغربية من العاصمة كييف
وزارة الدفاع الروسية تعلن محاصرة الجهة الغربية من العاصمة كييف
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "وحدات من القوات المسلحة الروسية حاصرت كييف من الاتجاه الغربي". 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:53+0000
2022-02-25T12:55+0000
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وقال كوناشينكوف: "في الوقت الحالي، انضمت القوات الرئيسية المحمولة جوا، إلى وحدات الإنزال الروسية في مطار غوستوميل، مما أدى إلى إغلاق مدينة كييف من الغرب".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس (24 شباط/ فبراير)، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن "جميع المهام الموكلة لوحدات القوات الروسية لليوم تم تنفيذها بنجاح".وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 83 هدفا أرضيًا للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وتم إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-27 وطائرتين من طراز سو-24 وطائرة هليكوبتر و4 طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار" TB-2".وأضافت: "اخترقت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الدفاعات المجهزة جيدًا للقوات الأوكرانية وتقدمت 6-8 كم - بفضل الدعم الناري من المدفعية الروسية والطيران".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/لافروف-يبحث-مع-وزير-خارجية-لوغانسك-والنائب-الأول-لوزير-خارجية-دونيتسك-تبادل-السفارات-1059136300.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

وزارة الدفاع الروسية تعلن محاصرة الجهة الغربية من العاصمة كييف

12:53 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 25.02.2022)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "وحدات من القوات المسلحة الروسية حاصرت كييف من الاتجاه الغربي".
وقال كوناشينكوف: "في الوقت الحالي، انضمت القوات الرئيسية المحمولة جوا، إلى وحدات الإنزال الروسية في مطار غوستوميل، مما أدى إلى إغلاق مدينة كييف من الغرب".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس (24 شباط/ فبراير)، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك، سيرغي بيريساد، موسكو، روسيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
لافروف يبحث مع وزير خارجية لوغانسك والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك تبادل السفارات
09:00 GMT
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن "جميع المهام الموكلة لوحدات القوات الروسية لليوم تم تنفيذها بنجاح".
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 83 هدفا أرضيًا للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وتم إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-27 وطائرتين من طراز سو-24 وطائرة هليكوبتر و4 طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار" TB-2".
وأضافت: "اخترقت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الدفاعات المجهزة جيدًا للقوات الأوكرانية وتقدمت 6-8 كم - بفضل الدعم الناري من المدفعية الروسية والطيران".

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