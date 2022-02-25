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https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزارة-الدفاع-الروسية-تم-الاستيلاء-على-أنظمة-صواريخ-أمريكية-وبريطانية-تم-تقديمها-لأوكرانيا-1059160834.html
وزارة الدفاع الروسية: تم الاستيلاء على أنظمة صواريخ أمريكية وبريطانية لدى أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: تم الاستيلاء على أنظمة صواريخ أمريكية وبريطانية لدى أوكرانيا
أعلنت وزارة وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية وأمريكا لأوكرانيا، ومن بينها أنظمة صواريخ "جافلين"... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T17:06+0000
2022-02-25T17:38+0000
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "القوات المسلحة الروسية عطلت 211 منشأة عسكرية للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 17 موقع قيادة ومركز اتصالات و19 أنظمة دفاع جوي من طراز إس-300 و"أوسا" و39 محطة رادار".وأضافت: "تم إسقاط 6 طائرات مقاتلة وطائرة هليكوبتر و 5 طائرات دون طيار و67 دبابة ومدرعات قتالية أخرى و16 بطارية صواريخ".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات روسية قامت بمحاصرة منطقتي سومي وكونوتوب.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/بوتين-يدعو-الجيش-الأوكراني-إلى-الاستيلاء-على-السلطة-قائلا-الاتفاق-معكم-أسهل-1059154717.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

وزارة الدفاع الروسية: تم الاستيلاء على أنظمة صواريخ أمريكية وبريطانية لدى أوكرانيا

17:06 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 17:38 GMT 25.02.2022)
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstov
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أعلنت وزارة وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية وأمريكا لأوكرانيا، ومن بينها أنظمة صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات و"نلاو" البريطانية
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "القوات المسلحة الروسية عطلت 211 منشأة عسكرية للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 17 موقع قيادة ومركز اتصالات و19 أنظمة دفاع جوي من طراز إس-300 و"أوسا" و39 محطة رادار".
وأضافت: "تم إسقاط 6 طائرات مقاتلة وطائرة هليكوبتر و 5 طائرات دون طيار و67 دبابة ومدرعات قتالية أخرى و16 بطارية صواريخ".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات روسية قامت بمحاصرة منطقتي سومي وكونوتوب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: الاتفاق معكم أسهل
14:56 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
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