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وزارة الدفاع: القوات المسلحة الروسية تعطل 118 منشأة عسكرية أوكرانية
وزارة الدفاع: القوات المسلحة الروسية تعطل 118 منشأة عسكرية أوكرانية
صرح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة لروسيا الاتحادية عطلت أثناء العملية الخاصة 118 هدفا من عناصر... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T08:25+0000
2022-02-25T08:26+0000
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أخبار أوكرانيا
أخبار وزارة الدفاع الروسية
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في اليوم السابق، قال إن 83 منشأة قد توقفت عن العمل بحلول مساء الخميس.وقال: "عطلت القوات المسلحة الروسية 118 منشأة عسكرية تابعة للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. من بينها: 11 مطارا عسكريا، و 13 مركز قيادة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و14 إس-300 وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا و36 محطة رادار خلال عملية عسكرية خاصة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
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أخبار أوكرانيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع: القوات المسلحة الروسية تعطل 118 منشأة عسكرية أوكرانية

08:25 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 08:26 GMT 25.02.2022)
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
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صرح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة لروسيا الاتحادية عطلت أثناء العملية الخاصة 118 هدفا من عناصر البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.
في اليوم السابق، قال إن 83 منشأة قد توقفت عن العمل بحلول مساء الخميس.
وقال: "عطلت القوات المسلحة الروسية 118 منشأة عسكرية تابعة للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. من بينها: 11 مطارا عسكريا، و 13 مركز قيادة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و14 إس-300 وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا و36 محطة رادار خلال عملية عسكرية خاصة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
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