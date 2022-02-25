https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزارة-المال-الروسية-تتخذ-إجراءات-لضمان-الاستقرار-المالي-في-البلاد-1059159861.html
وزارة المال الروسية تتخذ إجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد
وزارة المال الروسية تتخذ إجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد
قال وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف إن "الحكومة والبنك المركزي لروسيا قد اتخذا إجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد بفضل احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T16:44+0000
2022-02-25T16:44+0000
2022-02-25T16:44+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضاف سيلوانوف في اجتماع حول الأوضاع الاقتصادية الحالية: "اتخذت الحكومة وبنك روسيا إجراءات لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولضمان استقرار سعر الصرف والأسعار، يتم استخدام الأموال الاحتياطية المتراكمة خلال فترة مواتية، نحن نتحدث هنا عن احتياطيات الذهب، والعملات الأجنبية، وأموال الدولة".وقرر بنك روسيا، يوم أمس الخميس، بدء التدخلات في النقد الأجنبي، لتحقيق الاستقرار في الوضع في السوق المالية، بالإضافة إلى ذلك، تجري الهيئة التنظيمية عمليات لتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي".بعد انهيار الروبل، عندما قفز الدولار إلى 89.6 روبل، واليورو إلى 99.99 روبل، حاولت العملة المحلية استعادة جزء من قيمتها. ونتيجة لذلك، أغلق التداول عند 85.25 روبل للدولار، و95.21 روبل لكل يورو، وارتفع الروبل يوم الجمعة مقابل كل من العملات الأجنبية، وارتفع سعره اليوم الجمعة، بمقدار 1.75 روبل إلى 83.50 روبل مقابل الدولار وبنسبة 1.41 روبل إلى 93.80 روبل مقابل اليورو.وبلغ حجم صندوق الرعاية الوطنية في بداية فبراير/ شباط، 13.61 تريليون روبل، أو 174.9 مليار دولار، وزادت الاحتياطيات الدولية لروسيا في الفترة من 11 إلى 18 فبراير بنسبة 0.6%، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 643.2 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/أسعار-النفط-تتراجع-بعد-بلوغها-أعلى-مستوى-منذ-2014-1059156925.html
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روسيا, اقتصاد
وزارة المال الروسية تتخذ إجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد
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قال وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف إن "الحكومة والبنك المركزي لروسيا قد اتخذا إجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد بفضل احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية المتراكمة، والأموال من صندوق الرعاية الوطنية" .
وأضاف سيلوانوف في اجتماع حول الأوضاع الاقتصادية الحالية: "اتخذت الحكومة وبنك روسيا إجراءات لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولضمان استقرار سعر الصرف والأسعار، يتم استخدام الأموال الاحتياطية المتراكمة خلال فترة مواتية، نحن نتحدث هنا عن احتياطيات الذهب، والعملات الأجنبية، وأموال الدولة".
وقرر بنك روسيا، يوم أمس الخميس، بدء التدخلات في النقد الأجنبي، لتحقيق الاستقرار في الوضع في السوق المالية، بالإضافة إلى ذلك، تجري الهيئة التنظيمية عمليات لتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي".
بعد انهيار الروبل، عندما قفز الدولار إلى 89.6 روبل، واليورو إلى 99.99 روبل، حاولت العملة المحلية استعادة جزء من قيمتها. ونتيجة لذلك، أغلق التداول عند 85.25 روبل للدولار، و95.21 روبل لكل يورو، وارتفع الروبل يوم الجمعة مقابل كل من العملات الأجنبية، وارتفع سعره اليوم الجمعة، بمقدار 1.75 روبل إلى 83.50 روبل مقابل الدولار وبنسبة 1.41 روبل إلى 93.80 روبل مقابل اليورو.
وبلغ حجم صندوق الرعاية الوطنية في بداية فبراير/ شباط، 13.61 تريليون روبل، أو 174.9 مليار دولار
، وزادت الاحتياطيات الدولية لروسيا في الفترة من 11 إلى 18 فبراير بنسبة 0.6%، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 643.2 مليار دولار.