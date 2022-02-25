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وزير إثيوبي يطالب المجتمع الدولي بوقف دعم "الجماعات الإرهابية"
وزير إثيوبي يطالب المجتمع الدولي بوقف دعم "الجماعات الإرهابية"
طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، رضوان حسين، اليوم، المجتمع الدولي بالتوقف عن دعم من وصفهم بالجماعات الإرهابية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T11:52+0000
2022-02-25T11:52+0000
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جاء ذلك خلال لقاء حسين بوفد نرويجي برئاسة نائب وزيرة خارجية مملكة النرويج هنريك ثون، حيث ناقش الجانبان القضايا الثنائية والأوضاع الحالية في إثيوبيا، حسبما ذكرت إذاعة "فانا".وأعرب حسين للوفد النرويجي عن تقديره لدعم الاقتصاد الأخضر في إثيوبيا وأجندة الإصلاح، فيما أعرب الجانبالنرويجي عن قلقه بشأن حقوق الإنسان خلال الحملة العسكرية التي شنتها القوات الحكومية الإثيوبية في إقليم تيغراي.واستنكر وزير الدولة الإثيوبي، خلال شرحه لنشأة الصراع في تيغراي، تفضيل المجتمع الدولي لتكرار سرد الروايات الكاذبة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية، "التي كانت في الواقع المجموعة المتحاربة التي هاجمت القوات الحكومية مدفوعة بفعل عقدة الجشع"، على حد تعبيره.وأطلع حسين الوفد النرويجي على الخطوات التي اتخذتها بلاده لحل النزاع في إقليم تيغراي، حيث تم إطلاق سراح شخصيات سياسية بارزة من السجن، ورفع حالة الطوارئ، والالتزامات بإجراء حوار وطني شامل.وشدد حسين على أنه لإنهاء الصراع يجب على المجتمع الدولي إدانة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشكل صريح لارتكابها فظائع وفشلها في الرد بالمثل على مبادرات السلام التي قدمتها الحكومة الفيدرالية.وأضاف أنه ما لم يحاسب المجتمع الدولي هذه الجماعة الإرهابية على جرائمها ويتوقف عن تعزيز تعنت الجماعة من خلال الصمت المتعمد، فلن يكون هناك حل سلمي للصراع.
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وزير إثيوبي يطالب المجتمع الدولي بوقف دعم "الجماعات الإرهابية"

11:52 GMT 25.02.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIمسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021.
مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، رضوان حسين، اليوم، المجتمع الدولي بالتوقف عن دعم من وصفهم بالجماعات الإرهابية.
جاء ذلك خلال لقاء حسين بوفد نرويجي برئاسة نائب وزيرة خارجية مملكة النرويج هنريك ثون، حيث ناقش الجانبان القضايا الثنائية والأوضاع الحالية في إثيوبيا، حسبما ذكرت إذاعة "فانا".
وأعرب حسين للوفد النرويجي عن تقديره لدعم الاقتصاد الأخضر في إثيوبيا وأجندة الإصلاح، فيما أعرب الجانبالنرويجي عن قلقه بشأن حقوق الإنسان خلال الحملة العسكرية التي شنتها القوات الحكومية الإثيوبية في إقليم تيغراي.
واستنكر وزير الدولة الإثيوبي، خلال شرحه لنشأة الصراع في تيغراي، تفضيل المجتمع الدولي لتكرار سرد الروايات الكاذبة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية، "التي كانت في الواقع المجموعة المتحاربة التي هاجمت القوات الحكومية مدفوعة بفعل عقدة الجشع"، على حد تعبيره.
وأطلع حسين الوفد النرويجي على الخطوات التي اتخذتها بلاده لحل النزاع في إقليم تيغراي، حيث تم إطلاق سراح شخصيات سياسية بارزة من السجن، ورفع حالة الطوارئ، والالتزامات بإجراء حوار وطني شامل.
وشدد حسين على أنه لإنهاء الصراع يجب على المجتمع الدولي إدانة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشكل صريح لارتكابها فظائع وفشلها في الرد بالمثل على مبادرات السلام التي قدمتها الحكومة الفيدرالية.
وأضاف أنه ما لم يحاسب المجتمع الدولي هذه الجماعة الإرهابية على جرائمها ويتوقف عن تعزيز تعنت الجماعة من خلال الصمت المتعمد، فلن يكون هناك حل سلمي للصراع.
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