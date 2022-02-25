https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزير-إيراني-سننظم-رحلات-جوية-طارئة-لإجلاء-رعايانا-من-أوكرانيا-1059129170.html

وزير إيراني: سننظم رحلات جوية طارئة لإجلاء رعايانا من أوكرانيا

وزير إيراني: سننظم رحلات جوية طارئة لإجلاء رعايانا من أوكرانيا

أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، اليوم الجمعة، أنه سيتم إجلاء الرعايا الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T06:32+0000

2022-02-25T06:32+0000

2022-02-25T06:33+0000

تغطية أحداث دونباس

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روسيا

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ونشر قاسمي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها أن بلاده ستقوم بتنظيم رحلات جوية طارئة عبر شركة الخطوط الجوية الإيرانية "هما".وأكد الوزير الإيراني أن بلاده ستتخذ في أقرب وقت ممكن عدة إجراءات للحفاظ على أمن الرعايا الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا، والعمل على نقلهم جوا عبر شركة الخطوط الإيرانية، وأن وزارته للطرق وإعمار المدن تجري بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية مشاورات مكثفة مع نظرائه في روسيا وأوكرانيا، موضحا أن غرض بلاده هو الحفاظ على أرواح وأمن الإيرانيين.ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن مدير عام العلاقات العامة في شركة الخطوط الجوية الإيرانية "هما"، أن الشركة مستعدة لتنظيم رحلات طارئة لنقل الإيرانيين من أوكرانيا، بمجرد حصولها على الترخيص اللازم.وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/وزير-الخارجية-الإيراني-يتهم-إجراءات-الناتو-الاستفزازية-بتوتير-الأوضاع-في-أوكرانيا-1059110156.html

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