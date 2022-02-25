https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزير-الخارجية-الأمريكي-يبحث-مع-نظيره-الإماراتي-الوضع-في-أوكرانيا-1059131357.html

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الإماراتي الوضع في أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الإماراتي الوضع في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد بشأن الوضع في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T07:13+0000

2022-02-25T07:13+0000

2022-02-25T07:13+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن بحث مع نظيره الإماراتي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وسبل بناء رد دولي قوي من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أطلق صباح أمس الخميس عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-بنكين-في-روسيا-و42-من-الشركات-التابعة-لهما-1059024750.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا