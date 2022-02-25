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https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزير-الخارجية-الأمريكي-يبحث-مع-نظيره-الإماراتي-الوضع-في-أوكرانيا-1059131357.html
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الإماراتي الوضع في أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الإماراتي الوضع في أوكرانيا
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد بشأن الوضع في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T07:13+0000
2022-02-25T07:13+0000
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وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن بحث مع نظيره الإماراتي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وسبل بناء رد دولي قوي من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أطلق صباح أمس الخميس عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-بنكين-في-روسيا-و42-من-الشركات-التابعة-لهما-1059024750.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الإماراتي الوضع في أوكرانيا

07:13 GMT 25.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد بشأن الوضع في أوكرانيا.
وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن بحث مع نظيره الإماراتي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وسبل بناء رد دولي قوي من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
تغطية أحداث دونباس
واشنطن تفرض عقوبات على بنكين في روسيا و42 من الشركات التابعة لهما
22 فبراير, 21:30 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أطلق صباح أمس الخميس عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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