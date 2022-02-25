https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزير-الخارجية-الأوكراني-يبحث-مع-نظيره-التركي-الأمن-في-البحر-الأسود-1059146796.html
وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره التركي الأمن في البحر الأسود
وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره التركي الأمن في البحر الأسود
بحث وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأمن في منطقة البحر الأسود. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:38+0000
2022-02-25T12:38+0000
2022-02-25T12:38+0000
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وكتب كوليبا عبر حسابه في موقع "تويتر" اليوم الجمعة "محادثة مع مولود جاويش أوغلو. تركيا تدعم أوكرانيا. ناقشنا الخطوات العملية لضمان الأمن في منطقة البحر الأسود على خلفية هجوم روسيا الوحشي على أوكرانيا. أوكرانيا تتوقع إجراءات حاسمة. أمننا المشترك الآن على المحك".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, البحر الأسود
وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره التركي الأمن في البحر الأسود
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بحث وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأمن في منطقة البحر الأسود.
وكتب كوليبا عبر حسابه في موقع "تويتر" اليوم الجمعة "محادثة مع مولود جاويش أوغلو. تركيا تدعم أوكرانيا. ناقشنا الخطوات العملية لضمان الأمن في منطقة البحر الأسود على خلفية هجوم روسيا الوحشي على أوكرانيا. أوكرانيا تتوقع إجراءات حاسمة. أمننا المشترك الآن على المحك".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.