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رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للعملية العسكرية لحماية دونباس
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزير-الخارجية-الأوكراني-يبحث-مع-نظيره-التركي-الأمن-في-البحر-الأسود-1059146796.html
وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره التركي الأمن في البحر الأسود
وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره التركي الأمن في البحر الأسود
بحث وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأمن في منطقة البحر الأسود. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:38+0000
2022-02-25T12:38+0000
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عمليات عسكرية
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البحر الأسود
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وكتب كوليبا عبر حسابه في موقع "تويتر" اليوم الجمعة "محادثة مع مولود جاويش أوغلو. تركيا تدعم أوكرانيا. ناقشنا الخطوات العملية لضمان الأمن في منطقة البحر الأسود على خلفية هجوم روسيا الوحشي على أوكرانيا. أوكرانيا تتوقع إجراءات حاسمة. أمننا المشترك الآن على المحك".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, البحر الأسود

وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره التركي الأمن في البحر الأسود

12:38 GMT 25.02.2022
© Photo / Crimea's FSB Press Service / الذهاب إلى بنك الصورصورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
صورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Photo / Crimea's FSB Press Service
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بحث وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأمن في منطقة البحر الأسود.
وكتب كوليبا عبر حسابه في موقع "تويتر" اليوم الجمعة "محادثة مع مولود جاويش أوغلو. تركيا تدعم أوكرانيا. ناقشنا الخطوات العملية لضمان الأمن في منطقة البحر الأسود على خلفية هجوم روسيا الوحشي على أوكرانيا. أوكرانيا تتوقع إجراءات حاسمة. أمننا المشترك الآن على المحك".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
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