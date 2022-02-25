https://arabic.sputniknews.com/20220225/وسائل-إعلام-الدفاع-الأوكرانية-تطلب-من-القراصنة-حماية-البنية-التحتية-المهمة-1059128204.html
وسائل إعلام: الدفاع الأوكرانية تطلب من القراصنة حماية البنية التحتية المهمة
وسائل إعلام: الدفاع الأوكرانية تطلب من القراصنة حماية البنية التحتية المهمة
دعت وزارة الدفاع الأوكرانية القراصنة إلى المشاركة في حماية البنية التحتية الحيوية للبلاد. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T05:17+0000
2022-02-25T05:17+0000
2022-02-25T05:18+0000
أخبار أوكرانيا
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قد يتم تكليف مجرمي الإنترنت بحماية هذه المواقع من هجمات الشبكات المحتملة، وفقًا لـ"رويترز".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الدولة الأوكرانية عن تعبئة عامة في البلاد خلال 90 يومًا. وفقًا للمرسوم، يخضع المجندون والاحتياطون للتجنيد الإجباري.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وسائل إعلام: الدفاع الأوكرانية تطلب من القراصنة حماية البنية التحتية المهمة
05:17 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 05:18 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
دعت وزارة الدفاع الأوكرانية القراصنة إلى المشاركة في حماية البنية التحتية الحيوية للبلاد.
قد يتم تكليف مجرمي الإنترنت بحماية هذه المواقع من هجمات الشبكات المحتملة، وفقًا لـ"رويترز".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الدولة الأوكرانية عن تعبئة عامة في البلاد خلال 90 يومًا. وفقًا للمرسوم، يخضع المجندون والاحتياطون للتجنيد الإجباري.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.