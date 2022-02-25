https://arabic.sputniknews.com/20220225/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-قرر-أن-تشمل-العقوبات-بوتين-ولافروف-1059150509.html

وكالة: الاتحاد الأوروبي قرر أن تشمل العقوبات بوتين ولافروف

وكالة: الاتحاد الأوروبي قرر أن تشمل العقوبات بوتين ولافروف

ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات ضد روسيا وعلى أن تشمل كلا من الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T13:46+0000

2022-02-25T13:46+0000

2022-02-25T14:04+0000

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وحسب رويترز قال مسؤول إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل قرروا تجميد أصول في أوروبا، زعموا أنها تابعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف...وأكد أن مبعوثي الاتحاد الأوروبي الموجودين في بوركسل يقومون بصياغة تفاصيل عقوبات على روسيا، وافق عليها زعماء دول التكتل أمس الخميس.كما نقلت الفايننشال تايمز عن مصادرها أن وزراء الخارجية الاوربيين سوف يقررون اليوم تجميد أصول بوتين ووزير خارجيته لافروف في أوروبا.وصرح الكرملين أكثر من مرة، أنه لا يوجد للرئيس بوتين أصولا في أوروبا.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أمس الخميس إمكانية فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا.وفرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات على روسيا، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترافه بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/المجلس-الأوروبي-يوافق-على-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا--1059124501.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي