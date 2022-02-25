وكالة: الاتحاد الأوروبي قرر أن تشمل العقوبات بوتين ولافروف
13:46 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 14:04 GMT 25.02.2022)
© REUTERS / Maxim Shemetovالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في الكرملين، موسكو 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات ضد روسيا وعلى أن تشمل كلا من الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
وحسب رويترز قال مسؤول إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل قرروا تجميد أصول في أوروبا، زعموا أنها تابعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف...
أمس, 21:35 GMT
وأكد أن مبعوثي الاتحاد الأوروبي الموجودين في بوركسل يقومون بصياغة تفاصيل عقوبات على روسيا، وافق عليها زعماء دول التكتل أمس الخميس.
كما نقلت الفايننشال تايمز عن مصادرها أن وزراء الخارجية الاوربيين سوف يقررون اليوم تجميد أصول بوتين ووزير خارجيته لافروف في أوروبا.
وصرح الكرملين أكثر من مرة، أنه لا يوجد للرئيس بوتين أصولا في أوروبا.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أمس الخميس إمكانية فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا.
وقال بايدن في كلمة له بشأن الوضع في أوكرانيا، ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الجديدة على روسيا تشمل الرئيس الروسي: "إن فرض العقوبات على بوتين شخصيا لا يزال خيارا مطروحا".
وردا على سؤال فيما إذا كان قد قلّل من شأن بوتين، قال: "قلت بوضوح إن بوتين خصم ولم أقلل من شأنه، لديه طموحات أكبر بكثير، هو يريد إحياء الاتحاد السوفييتي ولكن هذا يتنافى مع ما وصل إليه العالم اليوم".
وردا على سؤال فيما إذا كان قد قلّل من شأن بوتين، قال: "قلت بوضوح إن بوتين خصم ولم أقلل من شأنه، لديه طموحات أكبر بكثير، هو يريد إحياء الاتحاد السوفييتي ولكن هذا يتنافى مع ما وصل إليه العالم اليوم".
وفرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات على روسيا، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترافه بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.
ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.