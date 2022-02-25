https://arabic.sputniknews.com/20220225/وكالة-تونس-ترفع-أسعار-الوقود-خلال-أيام-1059155890.html
وكالة: تونس ترفع أسعار الوقود خلال أيام
وكالة: تونس ترفع أسعار الوقود خلال أيام
أعلن مسؤول تونسي، اليوم الجمعة، أن بلاده تتجه لرفع أسعار الوقود خلال أيام. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T15:12+0000
2022-02-25T15:12+0000
2022-02-25T15:12+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال المسؤول في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "الارتفاع الجنوني لأسعار النفط العالمية مع تفجر الأزمة في أوكرانيا سيكون له آثار كبرى على المالية العامة في البلاد".وأكد في تصريحاته أن الحكومة تتجه لرفع أسعار الوقود المحلية مرة أخرى في غضون أيام.يشار إلى أن تونس تدعم أسعار الوقود المحلية، وتسعى إلى حزمة إنقاذ مالية خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/تونس-تعلن-رسميا-ارتفاع-أسعار-الوقود-برميل-البترول-وصل-إلى-90-دولارا-1057560570.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
وكالة: تونس ترفع أسعار الوقود خلال أيام
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أعلن مسؤول تونسي، اليوم الجمعة، أن بلاده تتجه لرفع أسعار الوقود خلال أيام.
وقال المسؤول في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "الارتفاع الجنوني لأسعار النفط العالمية مع تفجر الأزمة في أوكرانيا سيكون له آثار كبرى على المالية العامة في البلاد".
وأكد في تصريحاته أن الحكومة تتجه لرفع أسعار الوقود
المحلية مرة أخرى في غضون أيام.
يشار إلى أن تونس تدعم أسعار الوقود المحلية، وتسعى إلى حزمة إنقاذ مالية خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.