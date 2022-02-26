https://arabic.sputniknews.com/20220226/أردوغان-لزيلينسكي-نبذل-جهودا-للتوصل-إلى-هدنة-تحد-خسائر-أوكرانيا-1059194378.html
أردوغان لزيلينسكي: نبذل جهودا للتوصل إلى هدنة تحد خسائر أوكرانيا
أردوغان لزيلينسكي: نبذل جهودا للتوصل إلى هدنة تحد خسائر أوكرانيا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن أنقرة تبذل جهودا في سبيل التوصل إلى هدنة تحد من خسائر كييف. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T14:15+0000
2022-02-26T14:15+0000
2022-02-26T14:15+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/1048643239_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_1366e6e95adf072351ff0959d944d3b4.jpg
وبحسب الرئاسة التركية، بحث أردوغان وزيلينسكي، اليوم السبت، في اتصال هاتفي، "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وآخر المستجدات في هذا السياق"، وفق وكالة "الأناضول" التركية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.وتابع بيسكوف: "بما أن الجانب الأوكراني، في الواقع، رفض التفاوض، فقد استؤنف تقدم القوات الروسية بعد ظهر اليوم وفقا لخطة العملية".بدوره، قال مستشار الرئيس الأوكراني: إن "كييف رفضت التفاوض لأنهم (في أوكرانيا) غير راضين عن الشروط"، على حد زعمه.وقال مستشار زيلينسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "لقد علمت للتو أن أوكرانيا رفضت المفاوضات. هذا يرجع إلى أن شروط التفاوض التي نقلها الجانب الروسي عبر وسطاء لا ترضينا".وأضاف " كانت محاولة لإجبارنا على الاستسلام. أبلغناهم بأن شروط هدنة محتملة ستكون بموجب شروط كييف وليس موسكو". ورفض مستشار زيلينسكي التعليق على سؤال الصحيفة حول الشروط التي طرحتها موسكو للمفاوضات.دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات حول الوضع في دونباس.وقال الرئيس الأوكراني باللغة الروسية: "أريد أن أناشد الرئيس الروسي، مرة أخرى، القتال مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا. دعونا نجلس حول طاولة المفاوضات لوقف موت الناس".
https://arabic.sputniknews.com/20220226/بيسكوف-أوكرانيا-رفضت-المفاوضات-1059190133.html
https://arabic.sputniknews.com/20220226/مواطنو-مدينة-خاركوف-يرحبون-بالمدرعات-الروسية-فيديو--1059187728.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/1048643239_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_29f194d7a6fe319def057afc70b9ba75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أردوغان لزيلينسكي: نبذل جهودا للتوصل إلى هدنة تحد خسائر أوكرانيا
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن أنقرة تبذل جهودا في سبيل التوصل إلى هدنة تحد من خسائر كييف.
وبحسب الرئاسة التركية، بحث أردوغان وزيلينسكي، اليوم السبت، في اتصال هاتفي، "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وآخر المستجدات في هذا السياق"، وفق وكالة "الأناضول"
التركية.
أبلغ الرئيس التركي نظيره الأوكراني أن "تركيا تبذل جهودا من أجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت للحد من إلحاق المزيد من الخسائر بأوكرانيا".
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات
، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.
وقال بيسكوف بشأن رفض أوكرانيا التفاوض واستئناف العملية العسكرية: "بعد ظهر أمس، فيما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة مع القيادة الأوكرانية، أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)، بوقف تقدم قوات الجيش الروسي".
وتابع بيسكوف: "بما أن الجانب الأوكراني، في الواقع، رفض التفاوض، فقد استؤنف تقدم القوات الروسية بعد ظهر اليوم وفقا لخطة العملية".
بدوره، قال مستشار الرئيس الأوكراني: إن "كييف رفضت التفاوض لأنهم (في أوكرانيا) غير راضين عن الشروط"، على حد زعمه.
وقال مستشار زيلينسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "لقد علمت للتو أن أوكرانيا رفضت المفاوضات. هذا يرجع إلى أن شروط التفاوض التي نقلها الجانب الروسي عبر وسطاء لا ترضينا".
وأضاف " كانت محاولة لإجبارنا على الاستسلام. أبلغناهم بأن شروط هدنة محتملة ستكون بموجب شروط كييف وليس موسكو". ورفض مستشار زيلينسكي التعليق على سؤال الصحيفة حول الشروط التي طرحتها موسكو للمفاوضات.
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات حول الوضع
في دونباس.
وقال الرئيس الأوكراني باللغة الروسية: "أريد أن أناشد الرئيس الروسي، مرة أخرى، القتال مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا. دعونا نجلس حول طاولة المفاوضات لوقف موت الناس".