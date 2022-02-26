https://arabic.sputniknews.com/20220226/أسماء-الأسد-تستقبل-طفلة-روسية-نفذت-مبادرات-من-أجل-أطفال-سوريا-صور--1059204397.html

أسماء الأسد تستقبل طفلة روسية نفذت مبادرات من أجل أطفال سوريا... صور

أسماء الأسد تستقبل طفلة روسية نفذت مبادرات من أجل أطفال سوريا... صور

استقبلت عقيلة الرئيس السوري، أسماء الأسد، اليوم السبت، طفلة روسية نفذت مبادرات إنسانية من أجل أطفال سوريا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T18:54+0000

2022-02-26T18:54+0000

2022-02-26T18:54+0000

العالم العربي

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101815/97/1018159757_0:4:600:342_1920x0_80_0_0_1994f610274735af326edc2734d9d25f.jpg

وبحسب المنشور الذي شاركته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على "فيسبوك"، "التقت السيدة الأولى، أسماء الأسد بالطفلة الروسية، ديانا نيكيتيا (14 عاماً)، بعد دعوتها إلى دمشق".ووصفت الأسد الطفلة الروسية التي التقتها بحضور كل من السفير الروسي في سوريا ألكسندر يفيموف، والملحق العسكري في السفارة الروسية في دمشق، بأنها "سفيرة بامتياز"، مؤكدة على "أهمية العلاقة بين الفئات العمرية المختلفة من سورية وروسيا لاسيما الأطفالَ واليافعين من خلال الزيارات المتبادلة للأطفال كي يرسخوا العلاقة التاريخية المتجذرة بين البلدين، والتي تحمل عُمقاً يتجاوز الاقتصاد والسياسة والميدان.. جذوراً اجتماعيةً وثقافيةً مشتركةً وهي الأهم".وقالت الرئاسة في بيانها تعليقا على العلاقة القوية بين الشعبين الروسي والسوري: "لو قُدّر للزمن أن يسرد حكاية الشعوب وعلاقتها مع الحق والكرامة لنطق بما يفعله الشعبان السوري والروسي، ولكان هذا الزمن قد تحدث بلسانهما ولسان بقية الشعوب التي تنشد دائماً الاستقرار والسلام والسيادة في مواجهة الإرهاب والهيمنة والظلم".وشددت الأسد على أن الأطفال أولوية دائمة، وحمايتهم أساس الأولويات خاصةً في الحروب. وقالت: "إذا كنا نقاتل اليوم لتثبيت المبادئ وحماية الحقوق والدفاع عن الأرض، فلأجلهم ولأجل أن يحيوا حياةً آمنةً كريمة".ونوهت الأسد إلى أن "هناك أطفالا عاشوا ويعيشون في المناطق التي تحتلها المجموعات الارهابية في سوريا، وفي مناطق مختلفة من العالم، وأطفالاً آخرين يعيشون في معسكرات أو مخيمات تحت سيطرة الإرهابيين، ويعانون أبشع أنواع الظُّلم والاستغلال بكل أشكاله وهذا ما لا يجب السماح باستمراره أبدا".وأكدت عقلية الرئيس السوري أنه على "جميع الدول الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه هؤلاء الأطفال لإنقاذهم وإخراجهم من هذه المخيمات والمناطق غير الآمنة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, مجتمع