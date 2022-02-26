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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/ألمانيا-تغلق-مجالها-الجوي-أمام-الطائرات-الروسية-1059209815.html
ألمانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
ألمانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
قالت وزارة النقل الألمانية في تغريدة على تويتر، اليوم السبت، إن وزير النقل الألماني يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية، وأمر باتخاذ جميع... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T21:38+0000
2022-02-26T21:50+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار ألمانيا
الطائرات الروسية
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في وقت سابق اليوم، قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى روسيا وستتوقف عن استخدام المجال الجوي الروسي خلال الأسبوع المقبل، بسبب تطورات الأحداث الجارية.وقال متحدث باسم الشركة، إن "الرحلات الجوية الموجودة في المجال الجوي الروسي ستغادرها مرة أخرى قريبًا".وأضاف أن الشركة على اتصال وثيق بالسلطات الوطنية والدولية وستواصل مراقبة الوضع عن كثب.كانت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، أعلنت اليوم أن روسيا فرضت حظرا على رحلات الخطوط الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية والرومانية في مجالها الجوي ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/شركة-الطيران-الألمانية-لوفتهانزا-توقف-الرحلات-الجوية-إلى-روسيا-لمدة-أسبوع-1059209081.html
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أخبار ألمانيا, الطائرات الروسية

ألمانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

21:38 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 21:50 GMT 26.02.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قالت وزارة النقل الألمانية في تغريدة على تويتر، اليوم السبت، إن وزير النقل الألماني يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية، وأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
في وقت سابق اليوم، قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى روسيا وستتوقف عن استخدام المجال الجوي الروسي خلال الأسبوع المقبل، بسبب تطورات الأحداث الجارية.
وقال متحدث باسم الشركة، إن "الرحلات الجوية الموجودة في المجال الجوي الروسي ستغادرها مرة أخرى قريبًا".
الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
تغطية أحداث دونباس
شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" توقف الرحلات الجوية إلى روسيا لمدة أسبوع
21:12 GMT
وأضاف أن الشركة على اتصال وثيق بالسلطات الوطنية والدولية وستواصل مراقبة الوضع عن كثب.
كانت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، أعلنت اليوم أن روسيا فرضت حظرا على رحلات الخطوط الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية والرومانية في مجالها الجوي ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:45 GMT
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