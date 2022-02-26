https://arabic.sputniknews.com/20220226/أمريكا-تمنع-إصدار-تأشيرات-لمسؤولين-صوماليين-بسبب-تأجيل-الانتخابات-1059176486.html
أمريكا تمنع إصدار تأشيرات لمسؤولين صوماليين بسبب تأجيل الانتخابات
أمريكا تمنع إصدار تأشيرات لمسؤولين صوماليين بسبب تأجيل الانتخابات
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية قيودا على إصدار تأشيرات لمسؤولين صوماليين من أجل دخول أراضيها، وذلك بسبب تاجيل الانتخابات. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T07:57+0000
2022-02-26T07:57+0000
2022-02-26T07:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصومال
تأشيرة
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وحسب بيان للخارجية الأمريكية نشرته "رويترز"، أكدت منع السلطات الأمريكية مسؤولين صوماليين من السفر إليها، بسبب ما وصفته بـ "بتقويض العملية الديمقراطية" في الصومال.وقال البيان: "الولايات المتحدة منعت إصدار تأشيرات لهؤلاء الأفراد بعد أن أعلن الصومال تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر أن تكتمل أمس الجمعة إلى 15 مارس آذار".يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية، التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني، هي عملية غير مباشرة يختار فيها شيوخ العشائر أعضاء مجلس النواب وعددهم 275، الذين يختارون بدورهم بعد ذلك رئيسا جديدا في موعد لم يتحدد بعد.وفي منتصف فبراير/ شباط، استهدف مهاجم انتحاري حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في مقديشو.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمريكا-تدعم-جهود-رئيس-وزراء-الصومال-بشأن-الانتخابات-1054686085.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الصومال, تأشيرة
أمريكا تمنع إصدار تأشيرات لمسؤولين صوماليين بسبب تأجيل الانتخابات
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية قيودا على إصدار تأشيرات لمسؤولين صوماليين من أجل دخول أراضيها، وذلك بسبب تاجيل الانتخابات.
وحسب بيان للخارجية الأمريكية نشرته "رويترز"، أكدت منع السلطات الأمريكية
مسؤولين صوماليين من السفر إليها، بسبب ما وصفته بـ "بتقويض العملية الديمقراطية" في الصومال.
28 ديسمبر 2021, 06:50 GMT
وقال البيان: "الولايات المتحدة منعت إصدار تأشيرات لهؤلاء الأفراد بعد أن أعلن الصومال تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر أن تكتمل أمس الجمعة إلى 15 مارس آذار".
وعلل البيان قرار عدم إصدار تأشيرات لهؤلاء المسؤولين وغيرهم من الصوماليين بأنه يأتي "لتعزيز المساءلة عن أفعالهم المُعرقلة".
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية، التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني، هي عملية غير مباشرة يختار فيها شيوخ العشائر أعضاء مجلس النواب وعددهم 275، الذين يختارون بدورهم بعد ذلك رئيسا جديدا في موعد لم يتحدد بعد.
ومن بين العقبات الأخرى أمام العملية الانتخابية جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة والتي كثيرا ما تشن هجمات بالأسلحة النارية والقنابل في العاصمة مقديشو ومناطق أخرى في الصومال.
وفي منتصف فبراير/ شباط، استهدف مهاجم انتحاري حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في مقديشو.