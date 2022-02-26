https://arabic.sputniknews.com/20220226/أهداف-الزمالك-والوداد-المغربي-1-3-فيديو-1059209714.html
أهداف الزمالك والوداد المغربي (1-3)... فيديو
أهداف الزمالك والوداد المغربي (1-3)... فيديو
حقق الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوداد المغربي فوزا مهما على نظيره الزمالك المصري في ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T21:37+0000
2022-02-26T21:37+0000
2022-02-26T21:37+0000
أخبار الزمالك اليوم
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واستطاع الوداد أن يقلب تأخره في بداية المباراة إلى فوز كبير على نادي الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاءإذ بدأ الزمالك بالتسجيل عن طريق لاعبه أحمد سيد زيزو في الدقيقة 4، ليحقق زهير المترجي هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 27 من عمر المباراة، ثم أضاف زميله أمين فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 37 وقبل دقائق من انتهاء المباراة تمكن يحيي جبران من تسجيل الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة، لينهي كل أمال الزمالك في تعديل النتيجة، ولو حتى بالتعادل.بهذه النتيجة المؤسفة للزمالك وجماهيره يحتل النادي الأبيض المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الإنجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الزمالك اليوم
أهداف الزمالك والوداد المغربي (1-3)... فيديو
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حقق الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوداد المغربي فوزا مهما على نظيره الزمالك المصري في ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
واستطاع الوداد أن يقلب تأخره في بداية المباراة إلى فوز كبير على نادي الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء
إذ بدأ الزمالك بالتسجيل عن طريق لاعبه أحمد سيد زيزو في الدقيقة 4، ليحقق زهير المترجي هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 27 من عمر المباراة، ثم أضاف زميله أمين فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 37 وقبل دقائق من انتهاء المباراة تمكن يحيي جبران من تسجيل الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة، لينهي كل أمال الزمالك في تعديل النتيجة، ولو حتى بالتعادل.
بهذه النتيجة المؤسفة للزمالك وجماهيره يحتل النادي الأبيض المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الإنجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.