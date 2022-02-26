https://arabic.sputniknews.com/20220226/إسرائيل-ترفض-طلب-بايدن-إدانة-روسيا-في-مجلس-الأمن-الدولي-1059190014.html
إسرائيل ترفض طلب بايدن إدانة روسيا في مجلس الأمن الدولي
إسرائيل ترفض طلب بايدن إدانة روسيا في مجلس الأمن الدولي
رفضت إسرائيل دعم القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن الذي يدين إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، على الرغم من طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T12:48+0000
2022-02-26T12:48+0000
2022-02-26T12:48+0000
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القدس - سبوتنيك. وحسب صحيفة "يديعوت آحرونوت"، فإن "إسرائيل ليست عضواً في مجلس الأمن الدولي لكن الولايات المتحدة تواصلت معها هي وعشرات الدول الأخرى وطالبتهم بالانضمام إلى القرار بصفتهم مؤيدين للقرار، أي المشاركة في القرار والتعبير عن دعمه من دون التصويت عليه".وذكرت الصحيفة أن "إسرائيل ترددت ولم تقدم أي رد واضح للأمريكيين حتى منتصف ليلة الجمعة عندما بدأت مناقشات مجلس الأمن".ونقل موقع "والا" الإسرائيلي، عن مسؤول في وزارة الخارجية، قوله إن "إسرائيل ليست عضواً في مجلس الأمن وأن هذا قرار لن يتم تمريره بأي حال من الأحوال بسبب الفيتو الروسي".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/السفير-الأوكراني-لدى-إسرائيل-زيلينسكي-طلب-من-بينيت-التوسط-لإطلاق-مفاوضات-مع-روسيا-1059181839.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إسرائيل ترفض طلب بايدن إدانة روسيا في مجلس الأمن الدولي
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رفضت إسرائيل دعم القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن الذي يدين إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، على الرغم من طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
القدس - سبوتنيك
. وحسب صحيفة "يديعوت آحرونوت"، فإن "إسرائيل ليست عضواً في مجلس الأمن الدولي لكن الولايات المتحدة تواصلت معها هي وعشرات الدول الأخرى وطالبتهم بالانضمام إلى القرار بصفتهم مؤيدين للقرار، أي المشاركة في القرار والتعبير عن دعمه من دون التصويت عليه".
وذكرت الصحيفة أن "إسرائيل ترددت ولم تقدم أي رد واضح للأمريكيين حتى منتصف ليلة الجمعة عندما بدأت مناقشات مجلس الأمن".
ونقل موقع "والا" الإسرائيلي، عن مسؤول في وزارة الخارجية، قوله إن "إسرائيل
ليست عضواً في مجلس الأمن وأن هذا قرار لن يتم تمريره بأي حال من الأحوال بسبب الفيتو الروسي".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا
عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.