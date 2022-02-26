https://arabic.sputniknews.com/20220226/إسرائيل-تنشر-قائمة-بالمعابر-الحدودية-التي-يوجد-فيها-مندوبون-لنقل-الجالية-من-أوكرانيا-1059195595.html

إسرائيل تنشر قائمة بالمعابر الحدودية التي يوجد فيها مندوبون لنقل الجالية من أوكرانيا

إسرائيل تنشر قائمة بالمعابر الحدودية التي يوجد فيها مندوبون لنقل الجالية من أوكرانيا

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، قائمة بالمعابر الحدودية التي يوجد فيها الممثلون الإسرائيليون على الجانب الأوكراني في الوقت الحاضر، لنقل الجالية... 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T14:42+0000

2022-02-26T14:42+0000

2022-02-26T14:43+0000

تغطية أحداث دونباس

إسرائيل

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059129724_0:37:3066:1762_1920x0_80_0_0_8c68c68403a224761ac6fe279aa3b8e6.jpg

وذكرت الوزارة الإسرائيلية أنه رغم تغير هذه القائمة حسب الوضع الأمني، لكنها أكدت أنه ليست هناك رحلات جوية من مولدوفا، وتوصي بمغادرة مولدوفا إلى رومانيا، كما أن المعابر إلى المجر وسلوفاكيا أقل ازدحاما من المعابر الأخرى.ومن بين تلك المعابر، المعبر الحدودي Medyka/Sheiny إلى بولندا، مشيرة إلى أنه مزدحم للغاية وأن الانتظار للعبور يستغرق عدة ساعات، وهناك المعبر الحدودي Uzhhorod/Vysne Nemescke إلى سلوفاكيا، والمعبر الحدودي Zahony/Chop إلى المجر.وشددت الخارجية الإسرائيلية على أن بعض المعابر الحدودية لديها وسائل نقل منظمة مجانية من المعبر الحدودي إلى مراكز النقل العام ومراكز الرعاية الطبية والإنسانية، كما أن هناك طوابير طويلة عند المعابر من أوكرانيا.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أوضحت، في وقت سابق اليوم السبت، أن وزير الخارجية يائير لابيد، أصدر تعليماته لموظفي السفارة الإسرائيلية في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، بالانتقال إلى الجانب البولندي من الحدود.جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الإسرائيلية، قالت فيه إن "هذه الخطوة تأتي بعد عقد جلسة لتقييم الوضع في أوكرانيا، صباح اليوم، تناولت جوانب مختلفة من الأزمة، بما في ذلك الوضع على الأرض، وأمن مبعوثي إسرائيل واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين الإسرائيليين".وأضاف البيان أن "طاقم السفارة سيعبر الحدود إلى أوكرانيا يوميا لمواصلة عملهم الدبلوماسي ومساعدة المواطنين الإسرائيليين على مغادرة أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "سيتم توفير معلومات حول كيفية الاتصال بموظفي السفارة لاحقا".يأتي ذلك بعدما قررت إسرائيل، الاثنين الماضي، نقل نشاط سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف غربي أوكرانيا، مع تصاعد التوترات على الحدود مع روسيا.ويتركز عمل طاقم السفارة الإسرائيلية على إصدار وثائق سفر للمواطنين الإسرائيليين، والمواطنين اليهود الذين يسعون إلى مغادرة أوكرانيا، وخاصة من المعابر البرية إلى الدول المجاورة.وبحسب التقارير الإسرائيلية، "يعيش في أوكرانيا بين 150 ـ 200 ألف يهودي، وما يقدر بنحو 10 - 15 ألف مواطن إسرائيلي".وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, روسيا