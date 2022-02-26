https://arabic.sputniknews.com/20220226/إسرائيل-تنهي-الأزمة-مع-بولندا-وترسل-سفيرها-إلى-وارسو-1059207881.html
إسرائيل تنهي الأزمة مع بولندا وترسل سفيرها إلى وارسو
إسرائيل تنهي الأزمة مع بولندا وترسل سفيرها إلى وارسو
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ، اليوم السبت، مغادرة السفير الإسرائيلي لدى بولندا، يعقوب ليفنا، إلى وارسو- بعد تأخير قرابة ستة أشهر. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن سفر سفير تل أبيب إلى وارسو الآن يأتي بهدف تعزيز المساعدة للمواطنين الإسرائيليين الذين يعبرون الحدود من أوكرانيا إلى بولندا.وأضافت: "تأجل إرسال السفير احتجاجا على القانون البولندي الذي تمت الموافقة عليه في أغسطس، والذي يقيد حقوق اليهود في الممتلكات التي كانوا يحتفظون بها قبل الحرب العالمية الثانية".وكانت إسرائيل قد قررت خفض مستوى العلاقات مع وارسو في أغسطس/آب الماضي، احتجاجا على توقيع الرئيس البولندي على قانون يقيد إمكانية حصول الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إيان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن طاقم السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا، الذي تم نقله من كييف إلى لفوف الثلاثاء الماضي، سيبيت على الجانب البولندي من الحدود - وسيعبرها إلى أوكرانيا كل يوم لمساعدة الإسرائيليين العالقين على المعابر الحدودية.
https://arabic.sputniknews.com/20210816/إعلام-بولندا-سترد-على-إسرائيل-خلال-أيام-بالطرق-الدبلوماسية-1049853916.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بولندا
إسرائيل تنهي الأزمة مع بولندا وترسل سفيرها إلى وارسو
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ، اليوم السبت، مغادرة السفير الإسرائيلي لدى بولندا، يعقوب ليفنا، إلى وارسو- بعد تأخير قرابة ستة أشهر.
وقالت قناة "كان
" الإسرائيلية الرسمية إن سفر سفير تل أبيب إلى وارسو الآن يأتي بهدف تعزيز المساعدة للمواطنين الإسرائيليين الذين يعبرون الحدود من أوكرانيا إلى بولندا.
وأضافت: "تأجل إرسال السفير احتجاجا على القانون البولندي الذي تمت الموافقة عليه في أغسطس، والذي يقيد حقوق اليهود في الممتلكات التي كانوا يحتفظون بها قبل الحرب العالمية الثانية".
وكانت إسرائيل قد قررت خفض مستوى العلاقات مع وارسو في أغسطس/آب الماضي، احتجاجا على توقيع الرئيس البولندي
على قانون يقيد إمكانية حصول الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إيان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن طاقم السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا، الذي تم نقله من كييف إلى لفوف الثلاثاء الماضي، سيبيت على الجانب البولندي من الحدود - وسيعبرها إلى أوكرانيا كل يوم لمساعدة الإسرائيليين العالقين على المعابر الحدودية.