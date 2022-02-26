https://arabic.sputniknews.com/20220226/إصابة-عنصر-في-جهاز-الأمن-الروسي-خلال-صد-استفزاز-مسلح-للقوميين-الأوكرانيين-1059191489.html
إصابة عنصر في جهاز الأمن الروسي خلال صد استفزاز مسلح للقوميين الأوكرانيين
إصابة عنصر في جهاز الأمن الروسي خلال صد استفزاز مسلح للقوميين الأوكرانيين
أصيب عنصر في جهاز الأمن الروسي بجروح، اليوم السبت، خلال قيامه بصد استفزاز مسلح للقوميين الأوكرانيين في منطقتي بيلغورود وفورونيج. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T13:18+0000
2022-02-26T13:18+0000
2022-02-26T13:18+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/10/1044631093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a87012cca75dfbe3cdf6663cdd643aa.jpg
وجاء في التقرير: "أثناء صد استفزاز مسلح، أصيب عنصر في دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقتي بيلغورود وفورونيج".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 شباط/ فبراير الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يهاجمون-المناطق-السكنية-في-مدينة-ستاروبيلسك-بصواريخ-غراد---1059179567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/10/1044631093_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_92b32072163e2f5ad7f7dde6b0601bdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إصابة عنصر في جهاز الأمن الروسي خلال صد استفزاز مسلح للقوميين الأوكرانيين
تابعنا عبر
أصيب عنصر في جهاز الأمن الروسي بجروح، اليوم السبت، خلال قيامه بصد استفزاز مسلح للقوميين الأوكرانيين في منطقتي بيلغورود وفورونيج.
وجاء في التقرير: "أثناء صد استفزاز مسلح، أصيب عنصر في دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقتي بيلغورود وفورونيج".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 شباط/ فبراير الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.