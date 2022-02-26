عربي
قنوات روسية تعلق عضويتها في اتحاد البث الأوروبي ردا على العقوبات
https://arabic.sputniknews.com/20220226/إصابة-عنصر-في-جهاز-الأمن-الروسي-خلال-صد-استفزاز-مسلح-للقوميين-الأوكرانيين-1059191489.html
إصابة عنصر في جهاز الأمن الروسي خلال صد استفزاز مسلح للقوميين الأوكرانيين
إصابة عنصر في جهاز الأمن الروسي خلال صد استفزاز مسلح للقوميين الأوكرانيين
أصيب عنصر في جهاز الأمن الروسي بجروح، اليوم السبت، خلال قيامه بصد استفزاز مسلح للقوميين الأوكرانيين في منطقتي بيلغورود وفورونيج. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T13:18+0000
2022-02-26T13:18+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/10/1044631093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a87012cca75dfbe3cdf6663cdd643aa.jpg
وجاء في التقرير: "أثناء صد استفزاز مسلح، أصيب عنصر في دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقتي بيلغورود وفورونيج".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 شباط/ فبراير الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يهاجمون-المناطق-السكنية-في-مدينة-ستاروبيلسك-بصواريخ-غراد---1059179567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/10/1044631093_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_92b32072163e2f5ad7f7dde6b0601bdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

إصابة عنصر في جهاز الأمن الروسي خلال صد استفزاز مسلح للقوميين الأوكرانيين

13:18 GMT 26.02.2022
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أصيب عنصر في جهاز الأمن الروسي بجروح، اليوم السبت، خلال قيامه بصد استفزاز مسلح للقوميين الأوكرانيين في منطقتي بيلغورود وفورونيج.
وجاء في التقرير: "أثناء صد استفزاز مسلح، أصيب عنصر في دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقتي بيلغورود وفورونيج".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 شباط/ فبراير الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
أحد عناصر الشرطة التباع لجمهورية دونيتسك الشعبية في مدرسة غورلوفكا، التي تضررت من جراء القصف الأوكراني، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يهاجمون المناطق السكنية في مدينة ستاروبيلسك بصواريخ غراد
09:16 GMT
وأوضح بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала