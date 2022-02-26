https://arabic.sputniknews.com/20220226/إعلام-اشتباكات-ليلية-في-كييف-على-محاور-عدة-فيديو-1059172812.html
إعلام: اشتباكات ليلية في كييف على محاور عدة... فيديو
إعلام: اشتباكات ليلية في كييف على محاور عدة... فيديو
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن معارك واشتباكات عنيفة حصلت ليلا وتستمر مع ساعات الصباح الأولى في العاصمة كييف. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T05:08+0000
2022-02-26T05:08+0000
2022-02-26T05:10+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059104468_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_164d165fba432186e7ac4434c84eb040.jpg
وأشارت مواقع أخبار أوكرانية نقلا عن شهود عياد إلى أن الاشتباكات العسكرية في العاصمة كييف حصلت بالقرب من قواعد قيادة حرس الوحدة العسكرية التابعة لهيئة الأركان العامة.وأضافت أن القتال والاشتباكات تمركزت على محاور عدة أبرزها في الشوارع المحيطة بقيادة اللواء العسكري 101 التابع لهيئة الأركان العامة والواقع بالقرب من محطة مترو "بيريستيكا" في العاصمة كييف.وانتشرت مقاطع فيديو توثق الاشتباكات الليلية في العاصمة الأوكرانية، حيث سمع دوي الانفجارات المتقطعة في أرجاء العاصمة خصوصا في منطقة تروشينا ومدينة فاسيلكوف البعيدة 30 كيلومترا عن كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059104468_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ff7db64f63dbfb5c32e5860ac385db8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: اشتباكات ليلية في كييف على محاور عدة... فيديو
05:08 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 05:10 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن معارك واشتباكات عنيفة حصلت ليلا وتستمر مع ساعات الصباح الأولى في العاصمة كييف.
وأشارت مواقع أخبار أوكرانية نقلا عن شهود عياد إلى أن الاشتباكات العسكرية في العاصمة كييف حصلت بالقرب من قواعد قيادة حرس الوحدة العسكرية التابعة لهيئة الأركان العامة.
وأضافت أن القتال والاشتباكات تمركزت على محاور عدة أبرزها في الشوارع المحيطة بقيادة اللواء العسكري 101 التابع لهيئة الأركان العامة والواقع بالقرب من محطة مترو "بيريستيكا" في العاصمة كييف.
وانتشرت مقاطع فيديو توثق الاشتباكات الليلية في العاصمة الأوكرانية، حيث سمع دوي الانفجارات المتقطعة في أرجاء العاصمة خصوصا في منطقة تروشينا ومدينة فاسيلكوف البعيدة 30 كيلومترا عن كييف.