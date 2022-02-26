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https://arabic.sputniknews.com/20220226/إعلام-اشتباكات-ليلية-في-كييف-على-محاور-عدة-فيديو-1059172812.html
إعلام: اشتباكات ليلية في كييف على محاور عدة... فيديو
إعلام: اشتباكات ليلية في كييف على محاور عدة... فيديو
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن معارك واشتباكات عنيفة حصلت ليلا وتستمر مع ساعات الصباح الأولى في العاصمة كييف. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T05:08+0000
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وأشارت مواقع أخبار أوكرانية نقلا عن شهود عياد إلى أن الاشتباكات العسكرية في العاصمة كييف حصلت بالقرب من قواعد قيادة حرس الوحدة العسكرية التابعة لهيئة الأركان العامة.وأضافت أن القتال والاشتباكات تمركزت على محاور عدة أبرزها في الشوارع المحيطة بقيادة اللواء العسكري 101 التابع لهيئة الأركان العامة والواقع بالقرب من محطة مترو "بيريستيكا" في العاصمة كييف.وانتشرت مقاطع فيديو توثق الاشتباكات الليلية في العاصمة الأوكرانية، حيث سمع دوي الانفجارات المتقطعة في أرجاء العاصمة خصوصا في منطقة تروشينا ومدينة فاسيلكوف البعيدة 30 كيلومترا عن كييف.
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إعلام: اشتباكات ليلية في كييف على محاور عدة... فيديو

05:08 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 05:10 GMT 26.02.2022)
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022
مدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن معارك واشتباكات عنيفة حصلت ليلا وتستمر مع ساعات الصباح الأولى في العاصمة كييف.
وأشارت مواقع أخبار أوكرانية نقلا عن شهود عياد إلى أن الاشتباكات العسكرية في العاصمة كييف حصلت بالقرب من قواعد قيادة حرس الوحدة العسكرية التابعة لهيئة الأركان العامة.
وأضافت أن القتال والاشتباكات تمركزت على محاور عدة أبرزها في الشوارع المحيطة بقيادة اللواء العسكري 101 التابع لهيئة الأركان العامة والواقع بالقرب من محطة مترو "بيريستيكا" في العاصمة كييف.
وانتشرت مقاطع فيديو توثق الاشتباكات الليلية في العاصمة الأوكرانية، حيث سمع دوي الانفجارات المتقطعة في أرجاء العاصمة خصوصا في منطقة تروشينا ومدينة فاسيلكوف البعيدة 30 كيلومترا عن كييف.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا06:08 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباس24 فبراير, 09:22 GMT
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