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https://arabic.sputniknews.com/20220226/إيران-تدعو-رعاياها-في-أوكرانيا-للتوجه-إلى-المدن-الغربية-1059198372.html
إيران تدعو رعاياها في أوكرانيا للتوجه إلى المدن الغربية
إيران تدعو رعاياها في أوكرانيا للتوجه إلى المدن الغربية
دعت السفارة الإيرانية في كييف الرعايا الإيرانيين في أوكرانيا للسفر عبر خطوط السكك الحديدية إلى مدن أوكرانيا الغربية، وتحديدا إلى مدينة لفوف. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T16:07+0000
2022-02-26T16:07+0000
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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، أن السفارة قد أشارت إلى جهودها لتوفير مخرج آمن للرعايا الإيرانيين من أوكرانيا، حاليا، وبأن السفير الإيراني منوشهر مرادي قد زار، اليوم، محطة السكك الحديدية في كييف، بهدف الوقوف على ظروف رحيل هؤلاء الرعايا إلى الحدود الغربية لأوكرانيا.ونشرت السفارة الإيرانية في كييف بيانا جاء فيه أنه "بالنظر إلى استمرار نشاط العديد من خطوط القطارات على الطريق من كييف إلى المدن المجاورة للحدود الغربية لأوكرانيا، فإننا ننصح بشدة مواطنينا الأعزاء بالسفر إلى المدن الغربية في أوكرانيا، وخاصة مدينة لفوف".وأكدت أنه تم التنسيق اللازم مع السفارات الإيرانية في بولندا وسلوفاكيا والمجر ومولدوفا ورومانيا، بهدف تسهيل دخول المواطنين إلى هذه البلدان.وكان السفير الإيراني قد حضر أيضا لقاء عدد من الطلاب الإيرانيين في كييف، الخميس الماضي، واطلع على مشاكلهم عن كثب، كما أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قد تحدث، عبر الهاتف، مع وزراء خارجية المجر وروسيا وسلوفاكيا، بشأن المغادرة الآمنة للرعايا الإيرانيين من أوكرانيا.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزير-الخارجية-الإيراني-نأمل-أن-تحل-الأزمة-الأوكرانية-بالطرق-السياسية-1059158603.html
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إيران, أخبار أوكرانيا, روسيا

إيران تدعو رعاياها في أوكرانيا للتوجه إلى المدن الغربية

16:07 GMT 26.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورВоеннослужащий ВС РФ на бронетранспортере БТР 82А
Военнослужащий ВС РФ на бронетранспортере БТР 82А - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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دعت السفارة الإيرانية في كييف الرعايا الإيرانيين في أوكرانيا للسفر عبر خطوط السكك الحديدية إلى مدن أوكرانيا الغربية، وتحديدا إلى مدينة لفوف.
وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، أن السفارة قد أشارت إلى جهودها لتوفير مخرج آمن للرعايا الإيرانيين من أوكرانيا، حاليا، وبأن السفير الإيراني منوشهر مرادي قد زار، اليوم، محطة السكك الحديدية في كييف، بهدف الوقوف على ظروف رحيل هؤلاء الرعايا إلى الحدود الغربية لأوكرانيا.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن تحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السياسية
أمس, 16:08 GMT
ونشرت السفارة الإيرانية في كييف بيانا جاء فيه أنه "بالنظر إلى استمرار نشاط العديد من خطوط القطارات على الطريق من كييف إلى المدن المجاورة للحدود الغربية لأوكرانيا، فإننا ننصح بشدة مواطنينا الأعزاء بالسفر إلى المدن الغربية في أوكرانيا، وخاصة مدينة لفوف".
وأكدت أنه تم التنسيق اللازم مع السفارات الإيرانية في بولندا وسلوفاكيا والمجر ومولدوفا ورومانيا، بهدف تسهيل دخول المواطنين إلى هذه البلدان.
وكان السفير الإيراني قد حضر أيضا لقاء عدد من الطلاب الإيرانيين في كييف، الخميس الماضي، واطلع على مشاكلهم عن كثب، كما أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قد تحدث، عبر الهاتف، مع وزراء خارجية المجر وروسيا وسلوفاكيا، بشأن المغادرة الآمنة للرعايا الإيرانيين من أوكرانيا.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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