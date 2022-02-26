https://arabic.sputniknews.com/20220226/إيران-ترد-على-القصف-الإسرائيلي-الأخير-في-سوريا-وتوجه-دعوة-إلى-مجلس-الأمن-1059180494.html

إيران ترد على القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا وتوجه دعوة إلى مجلس الأمن

إيران ترد على القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا وتوجه دعوة إلى مجلس الأمن

صرحت إيران، أن التواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية في مناطق من سوريا وفر ظروفا ملائمة للأنشطة الأرهابية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T09:33+0000

2022-02-26T09:33+0000

2022-02-26T09:36+0000

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أشار مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع مجلس الأمن، إلى "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة سوريا"، قائلا: "الاعتداءات الأخيرة التي نفذها الكيان الإسرائيلي ضد سوريا والتي طالت المدنيين والبنى التحتية غير العسكرية لهذا البلد هي بمثابة انتهاك للقوانين الدولية لحقوق الإنسان".ودعا روانجي، مجلس الأمن إلى "مساءلة الكيان الإسرائيلي إزاء هذه الأعمال العدوانية والشريرة والتهديد باستخدام القوة ضد بلدان المنطقة ما يعرض السلام والأمن فيها إلى المخاطر"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأشار إلى أن الشعب السوري يواجه تحديات عديدة ومواجهتها تتطلب القيام بجهود حثيثة في مجالات مختلفة، منوها إلى أن معظم البنى التحتية المدنية في سوريا قد طالها الدمار.وقتل ثلاثة جنود سوريين، الخميس الماضي، في عدوان صاروخي إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.وقال مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" إنه "في حوالي الساعة 1:10 من فجر اليوم 24 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/موسكو-لا-نعترف-بالسيادة-الإسرائيلية-على-الجولان-1059099527.html

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