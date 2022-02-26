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إيران تعلن استعدادها لاتفاق عاجل لو توفرت إرادة واقعية لدى الأطراف الأخرى
إيران تعلن استعدادها لاتفاق عاجل لو توفرت إرادة واقعية لدى الأطراف الأخرى
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق جيد وعاجل 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T21:34+0000
2022-02-26T21:34+0000
إيران
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واشترط عبداللهيان لذلك الأمر العاجل أن تكون هناك إرادة واقعية لدى الأطراف الأخرى المشاركة في المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا.ونشر عبداللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أشار من خلالها إلى مباحثاته الهاتفية، اليوم، مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.وقال وزير الخارجية الإيراني "إننا ندرس نص الاتفاقية بجدية الآن، وقد أجريت محادثة هاتفية اليوم مع جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وكبير المنسقين لمحادثات فيينا".وأكد عبداللهيان أن زميله علي باقري يواصل المشاورات والاتصالات بهدف التوصل الى اتفاق جيد، مشددا على أن لدى إيران خطوط حمراء واضحة.وتتواصل في فيينا، محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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إيران, أخبار العالم الآن

إيران تعلن استعدادها لاتفاق عاجل لو توفرت إرادة واقعية لدى الأطراف الأخرى

21:34 GMT 26.02.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripour
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق جيد وعاجل
واشترط عبداللهيان لذلك الأمر العاجل أن تكون هناك إرادة واقعية لدى الأطراف الأخرى المشاركة في المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا.
ونشر عبداللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أشار من خلالها إلى مباحثاته الهاتفية، اليوم، مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وقال وزير الخارجية الإيراني "إننا ندرس نص الاتفاقية بجدية الآن، وقد أجريت محادثة هاتفية اليوم مع جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وكبير المنسقين لمحادثات فيينا".
وأكد عبداللهيان أن زميله علي باقري يواصل المشاورات والاتصالات بهدف التوصل الى اتفاق جيد، مشددا على أن لدى إيران خطوط حمراء واضحة.
وتتواصل في فيينا، محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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