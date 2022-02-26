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الأمم المتحدة تخطط لإطلاق حملة لجمع مساعدات إغاثية لأوكرانيا
الأمم المتحدة تخطط لإطلاق حملة لجمع مساعدات إغاثية لأوكرانيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن المنظمة الدولية تعتزم إطلاق حملة لجمع مساعدات... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T19:20+0000
2022-02-26T19:20+0000
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
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وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن غوتيريش أبلغ زيلينسكي "تصميم الأمم المتحدة على تعزيز المساعدة الإنسانية لشعب أوكرانيا".ووفقا للبيان، فقد أبلغه أيضا "أن الأمم المتحدة ستطلق نداء يوم الثلاثاء لتمويل عملياتنا الإنسانية في أوكرانيا".تأتي هذه الخطوة من قبل الأمم المتحدة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/روسيا-على-دول-الناتو-تحمل-مسؤولية-أفعالها-قبل-مساءلة-موسكو-عن-عمليتها-لنزع-سلاح-أوكرانيا-1059201860.html
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أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تخطط لإطلاق حملة لجمع مساعدات إغاثية لأوكرانيا

19:20 GMT 26.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن المنظمة الدولية تعتزم إطلاق حملة لجمع مساعدات إغاثية لأوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن غوتيريش أبلغ زيلينسكي "تصميم الأمم المتحدة على تعزيز المساعدة الإنسانية لشعب أوكرانيا".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
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17:26 GMT
ووفقا للبيان، فقد أبلغه أيضا "أن الأمم المتحدة ستطلق نداء يوم الثلاثاء لتمويل عملياتنا الإنسانية في أوكرانيا".
تأتي هذه الخطوة من قبل الأمم المتحدة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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