https://arabic.sputniknews.com/20220226/الأمم-المتحدة-ترد-على-زيلينسكي-غوتيريش-غير-مخول-بإعلان-الإبادة-الجماعية-في-أي-مكان-بالعالم-1059209467.html
الأمم المتحدة ترد على زيلينسكي: غوتيريش غير مخول بإعلان الإبادة الجماعية في أي مكان بالعالم
الأمم المتحدة ترد على زيلينسكي: غوتيريش غير مخول بإعلان الإبادة الجماعية في أي مكان بالعالم
ردت الأمم المتحدة على طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أمينها العام أنطونيو غوتيريش اليوم السبت، بوصف العملية العسكرية الروسية في دونباس بأنها... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T21:29+0000
2022-02-26T21:29+0000
2022-02-26T21:32+0000
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وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغاريك، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "لا يستطيع الأمين العام وحده تحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية تحدث في أي مكان في العالم". مضيفا، "يجب القيام بذلك من خلال عملية قانونية معينة".وتابع دوغاريك، "بالنسبة للأمم المتحدة، لا يمكن تحديد الإبادة الجماعية إلا من خلال الإجراءات القانونية. مشيرا إلى أنه ليس من اختصاص الأمين العام إعلان الإبادة الجماعية في أي مكان بالعالم.في وقت سابق اليوم، أفادت الأنباء أن فولوديمير زيلينسكي طلب خلال محادثة مع غوتيريش حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، والاعتراف بأعمال موسكو في أوكرانيا على أنها "إبادة جماعية".
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة ترد على زيلينسكي: غوتيريش غير مخول بإعلان الإبادة الجماعية في أي مكان بالعالم
21:29 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 21:32 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
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ردت الأمم المتحدة على طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أمينها العام أنطونيو غوتيريش اليوم السبت، بوصف العملية العسكرية الروسية في دونباس بأنها "إبادة جماعية".
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغاريك، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "لا يستطيع الأمين العام وحده تحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية تحدث في أي مكان في العالم". مضيفا، "يجب القيام بذلك من خلال عملية قانونية معينة".
وتابع دوغاريك، "بالنسبة للأمم المتحدة، لا يمكن تحديد الإبادة الجماعية إلا من خلال الإجراءات القانونية. مشيرا إلى أنه ليس من اختصاص الأمين العام إعلان الإبادة الجماعية في أي مكان بالعالم.
في وقت سابق اليوم، أفادت الأنباء أن فولوديمير زيلينسكي طلب خلال محادثة مع غوتيريش حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، والاعتراف بأعمال موسكو في أوكرانيا على أنها "إبادة جماعية".