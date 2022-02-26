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الأمير هاري وزوجته ميغان يتسلمان جائزة رفيعة في مجال الحقوق المدنية
الأمير هاري وزوجته ميغان يتسلمان جائزة رفيعة في مجال الحقوق المدنية
صرح رئيس الرابطة الوطنية لتقدم الملونين NAACP، ديريك جونسون، أن الأمير هاري وزوجته ميغان سيحصلان على جائزة رفيعة في الحقوق المدنية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة "ذا غارديان" عن جونسون قوله، إن هاري وميغان استجابا للدعوة إلى العدالة الاجتماعية وانضما إلى النضال من أجل العدالة في كل من الولايات المتحدة وحول العالم، لذلك سيتم تكريم الثنائي تقديرا للعمل على مساعدة مأوى النساء في تكساس وتعزيز المساواة في الحصول على لقاح كوفيد-19.من جانبهما، أعرب هاري وميغان في بيان عن تقديرهما لمنحهما هذه الجائزة قائلين "إنه لشرف حقيقي أن يتم الاعتراف بجهودنا من قبل ديريك جونسون و NAACP ".وفي وقت سابق، انتقدت خبيرة ملكية الأمير هاري، حيث هاجمت قضيته القانونية لرغبته في حماية الشرطة عندما يكون في المملكة المتحدة لأنه يشعر بعدم الأمان.وأوضحت إنغريد سيوارد، رئيسة تحرير مجلة "ماجستي"، أن الأمير هاري أخبر المحكمة العليا أنه يشعر وعائلته بعدم الأمان في المملكة المتحدة ويحتاجون إلى حماية الشرطة أثناء عودتهم إلى البلاد، مشيرة إلى أن "هاري لم يعد من كبار الشخصيات الملكية، ولا ينبغي أن يتوقع الحماية ويجب أن يتوقع أن يتبعه المصورون بسبب عمله الإعلامي".وردا على سؤال "جي بي نيوز" حول سبب قلق هاري، قالت سيوارد: "حسنًا، الأمير هاري يقول إنه لا يشعر بالأمان عند إحضار عائلته إلى هنا لأنه في المرة الأخيرة التي جاء فيها، كمواطن عادي، لم يكن لديه حماية من الشرطة"، مضيفة: "لماذا يجب عليه ذلك؟"، بحسب "express".
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أخبار العالم الآن, مجتمع

الأمير هاري وزوجته ميغان يتسلمان جائزة رفيعة في مجال الحقوق المدنية

16:22 GMT 26.02.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmenالأمير هاري وميغان ماركل
الأمير هاري وميغان ماركل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen
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صرح رئيس الرابطة الوطنية لتقدم الملونين NAACP، ديريك جونسون، أن الأمير هاري وزوجته ميغان سيحصلان على جائزة رفيعة في الحقوق المدنية.
ونقلت صحيفة "ذا غارديان" عن جونسون قوله، إن هاري وميغان استجابا للدعوة إلى العدالة الاجتماعية وانضما إلى النضال من أجل العدالة في كل من الولايات المتحدة وحول العالم، لذلك سيتم تكريم الثنائي تقديرا للعمل على مساعدة مأوى النساء في تكساس وتعزيز المساواة في الحصول على لقاح كوفيد-19.
من جانبهما، أعرب هاري وميغان في بيان عن تقديرهما لمنحهما هذه الجائزة قائلين "إنه لشرف حقيقي أن يتم الاعتراف بجهودنا من قبل ديريك جونسون و NAACP ".
وفي وقت سابق، انتقدت خبيرة ملكية الأمير هاري، حيث هاجمت قضيته القانونية لرغبته في حماية الشرطة عندما يكون في المملكة المتحدة لأنه يشعر بعدم الأمان.
وأوضحت إنغريد سيوارد، رئيسة تحرير مجلة "ماجستي"، أن الأمير هاري أخبر المحكمة العليا أنه يشعر وعائلته بعدم الأمان في المملكة المتحدة ويحتاجون إلى حماية الشرطة أثناء عودتهم إلى البلاد، مشيرة إلى أن "هاري لم يعد من كبار الشخصيات الملكية، ولا ينبغي أن يتوقع الحماية ويجب أن يتوقع أن يتبعه المصورون بسبب عمله الإعلامي".
وردا على سؤال "جي بي نيوز" حول سبب قلق هاري، قالت سيوارد: "حسنًا، الأمير هاري يقول إنه لا يشعر بالأمان عند إحضار عائلته إلى هنا لأنه في المرة الأخيرة التي جاء فيها، كمواطن عادي، لم يكن لديه حماية من الشرطة"، مضيفة: "لماذا يجب عليه ذلك؟"، بحسب "express".
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