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الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني يستقبل وفدا من "حماس"
الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني يستقبل وفدا من "حماس"
استقبل الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم السبت، وفدا من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس". 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T17:17+0000
2022-02-26T17:20+0000
أخبار حزب الله
حركة حماس
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وترأٍس وفد الحركة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وفق ما أفاد به بيان للإعلام المركزي في "حزب الله".وتناول اللقاء "آخر الاحداث والتطورات على الساحة الفلسطينية وخصوصا ما يجري في مدينة القدس وحي الشيخ الجراح وأحيائها الأخرى".كما بحث اللقاء "أفق الصراع القائم بين محور المقاومة والكيان الصهيوني المؤقت (يقصد إسرائيل) وآخر الأوضاع السياسية في المنطقة".
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أخبار حزب الله, حركة حماس

الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني يستقبل وفدا من "حماس"

17:17 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 17:20 GMT 26.02.2022)
© AFP 2022 / STRINGERحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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استقبل الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم السبت، وفدا من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".
وترأٍس وفد الحركة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وفق ما أفاد به بيان للإعلام المركزي في "حزب الله".
وتناول اللقاء "آخر الاحداث والتطورات على الساحة الفلسطينية وخصوصا ما يجري في مدينة القدس وحي الشيخ الجراح وأحيائها الأخرى".
كما بحث اللقاء "أفق الصراع القائم بين محور المقاومة والكيان الصهيوني المؤقت (يقصد إسرائيل) وآخر الأوضاع السياسية في المنطقة".
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