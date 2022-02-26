https://arabic.sputniknews.com/20220226/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-المنظمة-فشلت-في-تحقيق-هدف-منع-الحرب-1059171864.html
الأمين العام للأمم المتحدة: المنظمة فشلت في تحقيق هدف منع الحرب
الأمين العام للأمم المتحدة: المنظمة فشلت في تحقيق هدف منع الحرب
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة لم تتوصل الجمعة لقرار من أجل منع الحرب. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T02:49+0000
2022-02-26T02:49+0000
2022-02-26T02:48+0000
تغطية أحداث دونباس
منظمة الأمم المتحدة
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وقال غوتيريش معلقا على نتائج التصويت في مجلس الأمن الدولي، "الأمم المتحدة خُلقت من أجل منع الحرب. اليوم هذا الهدف لم يتحقق".واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قدمته الولايات المتحدة، يوم الجمعة بشأن أوكرانيا.كان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، قال إن فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.في وقت لاحق، أشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني، رد على فكرة إجراء محادثات في العاصمة البيلاروسية، بعرض وارسو بدلا من ذلك، ثم ترك الاتصال.وليل الجمعة، قال السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، إن زيلينسكي وافق على اقتراح الرئيس الروسي الروسي وأنه مستعد للحديث عن السلام ووقف إطلاق النار.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/نيبينزيا-المشروع-الأمريكي-مناهض-لروسيا-1059170502.html
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منظمة الأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة: المنظمة فشلت في تحقيق هدف منع الحرب
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة لم تتوصل الجمعة لقرار من أجل منع الحرب.
وقال غوتيريش معلقا على نتائج التصويت في مجلس الأمن الدولي، "الأمم المتحدة خُلقت من أجل منع الحرب
. اليوم هذا الهدف لم يتحقق".
وأضاف، "لن نستسلم أبدا لتحقيق السلام.. القادة يجب أن يتجهوا نحو طريق الحوار والسلام. مشيرا إلى أن "الاحتياجات الإنسانية تكثر وتتوسع ساعة بعد أخرى".
واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قدمته الولايات المتحدة، يوم الجمعة بشأن أوكرانيا.
كان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، قال إن فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.
في وقت لاحق، أشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني، رد على فكرة إجراء محادثات في العاصمة البيلاروسية، بعرض وارسو بدلا من ذلك، ثم ترك الاتصال.
وليل الجمعة، قال السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، إن زيلينسكي وافق على اقتراح الرئيس الروسي الروسي وأنه مستعد للحديث عن السلام ووقف إطلاق النار.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.