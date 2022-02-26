https://arabic.sputniknews.com/20220226/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-المنظمة-فشلت-في-تحقيق-هدف-منع-الحرب-1059171864.html

الأمين العام للأمم المتحدة: المنظمة فشلت في تحقيق هدف منع الحرب

الأمين العام للأمم المتحدة: المنظمة فشلت في تحقيق هدف منع الحرب

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة لم تتوصل الجمعة لقرار من أجل منع الحرب. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T02:49+0000

2022-02-26T02:49+0000

2022-02-26T02:48+0000

تغطية أحداث دونباس

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9180316e0afc762f3e32df1ad34807a0.jpg

وقال غوتيريش معلقا على نتائج التصويت في مجلس الأمن الدولي، "الأمم المتحدة خُلقت من أجل منع الحرب. اليوم هذا الهدف لم يتحقق".واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قدمته الولايات المتحدة، يوم الجمعة بشأن أوكرانيا.كان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، قال إن فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.في وقت لاحق، أشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني، رد على فكرة إجراء محادثات في العاصمة البيلاروسية، بعرض وارسو بدلا من ذلك، ثم ترك الاتصال.وليل الجمعة، قال السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، إن زيلينسكي وافق على اقتراح الرئيس الروسي الروسي وأنه مستعد للحديث عن السلام ووقف إطلاق النار.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/نيبينزيا-المشروع-الأمريكي-مناهض-لروسيا-1059170502.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منظمة الأمم المتحدة