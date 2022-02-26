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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوافق على رفع عدد اللاعبين الأجانب في دوري الأبطال من 4 إلى 6
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوافق على رفع عدد اللاعبين الأجانب في دوري الأبطال من 4 إلى 6
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن لجنته التنفيذية قد وافقت على زيادة عدد اللاعبين في دوري أبطال آسيا إلى 6 لاعبين بدلا من 4. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T13:43+0000
2022-02-26T13:43+0000
الاتحاد الأسيوي
دوري أبطال آسيا
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وحسب ما نشره الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني، فقد وافقت لجنته التنفيذية على عدة توصيات تستهدف تحسين المشاركة في بطولاته القارية، على أن يتم تطبيق تلك التحسينات بداية من موسم 2023-2024.وجاءت موافقة الاتحاد على رفع الحد الأعلى لعدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق للمباراة من النظام الحالي 3+1 إلى مجموع 5+1 (خمسة لاعبين من أي جنسية ولاعب آسيوي).ومن القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية كذلك، ما يتعلق بطريقة الإيقاف بناء على الإنذارات، حيث تم تعديل قاعدة الإيقاف التلقائي، ليتم إيقاف اللاعب في المباراة التالية بالبطولة عقب حصوله على 3 إنذارات في مباريات مختلفة بذات البطولة، بدلاً من النظام السابق الذي كان ينص على الحصول على إنذارين.
https://arabic.sputniknews.com/20210705/تعديل-نظام-النسخة-الحالية-من-دوري-أبطال-آسيا-اعتباراً-من-الدور-ربع-النهائي-1049473570.html
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الاتحاد الأسيوي, دوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوافق على رفع عدد اللاعبين الأجانب في دوري الأبطال من 4 إلى 6

13:43 GMT 26.02.2022
CC0 / الاتحاد الآسيوي لكرة القدم / الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
CC0 / الاتحاد الآسيوي لكرة القدم /
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن لجنته التنفيذية قد وافقت على زيادة عدد اللاعبين في دوري أبطال آسيا إلى 6 لاعبين بدلا من 4.
وحسب ما نشره الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني، فقد وافقت لجنته التنفيذية على عدة توصيات تستهدف تحسين المشاركة في بطولاته القارية، على أن يتم تطبيق تلك التحسينات بداية من موسم 2023-2024.
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تعديل نظام النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا ابتداء من الدور ربع النهائي
5 يوليو 2021, 08:33 GMT
وجاءت موافقة الاتحاد على رفع الحد الأعلى لعدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق للمباراة من النظام الحالي 3+1 إلى مجموع 5+1 (خمسة لاعبين من أي جنسية ولاعب آسيوي).

وأكد الاتحاد أن هذا القرار حظي بمساندة لجنة المسابقات واللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في أعقاب القرار الأخير بإزالة الحد الأعلى 3+1 لعدد اللاعبين الذين قيدهم في التسجيل الأولي للفريق، وكذلك قرار رفع عدد اللاعبين في قائمة التسجيل من 30 إلى 35 لاعباً، خلال مسابقات هذا العام.

ومن القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية كذلك، ما يتعلق بطريقة الإيقاف بناء على الإنذارات، حيث تم تعديل قاعدة الإيقاف التلقائي، ليتم إيقاف اللاعب في المباراة التالية بالبطولة عقب حصوله على 3 إنذارات في مباريات مختلفة بذات البطولة، بدلاً من النظام السابق الذي كان ينص على الحصول على إنذارين.
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