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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/البنتاغون-ينفي-مشاركة-أمريكية-ضمن-عمليات-للبحرية-الأوكرانية-في-البحر-الأسود-1059208011.html
البنتاغون ينفي مشاركة أمريكية ضمن عمليات للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود
البنتاغون ينفي مشاركة أمريكية ضمن عمليات للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود
نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مشاركة قوات أمريكية في عمليات للبحرية الأوكرانية قبالة جزيرة زمييني في البحر الأسود. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T20:54+0000
2022-02-26T20:54+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
البنتاغون الأمريكي
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء النفي الأمريكي بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 6 زوارق من البحرية الأوكرانية حاولت الهجوم على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.ونشر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها إن "ادعاءات روسيا بشأن مشاركة الولايات المتحدة بأي شكل في عمليات للبحرية الأوكرانية قرب جزيرة زمييني مغلوطة. لم نقدم أي معلومات استخبارات ومراقبة واستطلاع أو أي نوع من الدعم. سجلوا ذلك باعتباره كذبة جديدة من وزارة الدفاع الروسية".وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/موسكو-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-غير-مهتمين-بتسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-1059206752.html
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روسيا, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون ينفي مشاركة أمريكية ضمن عمليات للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود

20:54 GMT 26.02.2022
© REUTERS / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته إلى البنتاغون، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته إلى البنتاغون، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / POOL
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نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مشاركة قوات أمريكية في عمليات للبحرية الأوكرانية قبالة جزيرة زمييني في البحر الأسود.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء النفي الأمريكي بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 6 زوارق من البحرية الأوكرانية حاولت الهجوم على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
موسكو: الولايات المتحدة وحلفاؤها غير مهتمين بتسوية الأزمة في أوكرانيا
20:04 GMT
ونشر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها إن "ادعاءات روسيا بشأن مشاركة الولايات المتحدة بأي شكل في عمليات للبحرية الأوكرانية قرب جزيرة زمييني مغلوطة. لم نقدم أي معلومات استخبارات ومراقبة واستطلاع أو أي نوع من الدعم. سجلوا ذلك باعتباره كذبة جديدة من وزارة الدفاع الروسية".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:45 GMT
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