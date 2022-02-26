https://arabic.sputniknews.com/20220226/البنتاغون-ينفي-مشاركة-أمريكية-ضمن-عمليات-للبحرية-الأوكرانية-في-البحر-الأسود-1059208011.html
البنتاغون ينفي مشاركة أمريكية ضمن عمليات للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود
البنتاغون ينفي مشاركة أمريكية ضمن عمليات للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود
نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مشاركة قوات أمريكية في عمليات للبحرية الأوكرانية قبالة جزيرة زمييني في البحر الأسود. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T20:54+0000
2022-02-26T20:54+0000
2022-02-26T20:54+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
البنتاغون الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048078122_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_11d3307add7d5d32ced5740725090345.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وجاء النفي الأمريكي بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 6 زوارق من البحرية الأوكرانية حاولت الهجوم على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.ونشر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها إن "ادعاءات روسيا بشأن مشاركة الولايات المتحدة بأي شكل في عمليات للبحرية الأوكرانية قرب جزيرة زمييني مغلوطة. لم نقدم أي معلومات استخبارات ومراقبة واستطلاع أو أي نوع من الدعم. سجلوا ذلك باعتباره كذبة جديدة من وزارة الدفاع الروسية".وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/موسكو-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-غير-مهتمين-بتسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-1059206752.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048078122_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_285844499fea3afc91ef283d862ab397.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون ينفي مشاركة أمريكية ضمن عمليات للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود
تابعنا عبر
نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مشاركة قوات أمريكية في عمليات للبحرية الأوكرانية قبالة جزيرة زمييني في البحر الأسود.
القاهرة - سبوتنيك
. وجاء النفي الأمريكي بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 6 زوارق من البحرية الأوكرانية حاولت الهجوم على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.
ونشر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها إن "ادعاءات روسيا بشأن مشاركة الولايات المتحدة بأي شكل في عمليات للبحرية الأوكرانية قرب جزيرة زمييني مغلوطة. لم نقدم أي معلومات استخبارات ومراقبة واستطلاع أو أي نوع من الدعم. سجلوا ذلك باعتباره كذبة جديدة من وزارة الدفاع الروسية".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي
، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.