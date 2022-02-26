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التحالف العربي: سقوط طائرة مسيرة مفخخة في جازان جنوبي السعودية

التحالف العربي: سقوط طائرة مسيرة مفخخة في جازان جنوبي السعودية

أعلن التحالف العربي بقياة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة في قرية الجديين في مدينة جازان جنوبي السعودية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T11:08+0000

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وقال التحالف العربي، في بيان له، إنه "أسقط طائرة مسيّرة مفخخة بقرية الجديين بجازان دون إصابات أو أضرار"، مشيرا أن الطائرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.وأكد التحالف، أن المحاولة العدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين.وكان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، صرح أن "الشرعية اليمنية محل تقدير واحترام القيادة السعودية"، مشيرا إلى أن المملكة شركاء لهم في استعادة الدولة اليمنية.وجدد السفير السعودي، التأكيد أن "التحالف يدعم الحكومة بالسلاح النوعي والمال لكل الجبهات"، لافتا إلى أن "الحكومة الشرعية هي صاحبة القرار في التوافق مع مليشيات الحوثي في حول كيفية إيقاف الحرب وإحلال السلام".وحمل السفير السعودي، جماعة أنصار الله "مسؤولية إيقاف الحرب"، مؤكدا أن "المليشيات الانقلابية تستطيع إيقاف الحرب بقبولها المبادرة السعودية والحوار مع الحكومة اليمنية مباشرة".وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الأربعاء الماضي، إن "المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن"، مؤكدا أنها "نتاج سيطرة مليشيات الحوثيين على السلطة هناك بالقوة".وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية، قائلا: "تدخلنا مع شركائنا لمساعدة وحماية الحكومة اليمنية. كنا نأمل ألا يطول الأمر، لكنه للأسف استغرق وقتا أطول مما كنا نتمنى. لا نزال نواصل مساعينا للعثور على طريق سياسي لحل الأزمة".وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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