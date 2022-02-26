https://arabic.sputniknews.com/20220226/الجيش-الروسي-يعلن-عن-تدمير-عشرات-الطائرات-والعربات-الأوكرانية-ويستهدف-قواعد-استراتيجية-عدة-1059174359.html
الجيش الروسي يعلن تدمير عشرات الطائرات والمركبات الأوكرانية ويستهدف قواعد استراتيجية عدة
الجيش الروسي يعلن تدمير عشرات الطائرات والمركبات الأوكرانية ويستهدف قواعد استراتيجية عدة
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن الجيش الروسي استهدف أكثر من 821 هدفا عسكريا أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T06:49+0000
2022-02-26T06:49+0000
2022-02-26T07:36+0000
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ونقلت وكالة "سبوتنيك"عن كوناشينكوف الذي قال: "استهدفت القوات المسلحة الروسية 821 هدفاً تابعا للقوات العسكرية الأوكرانية ومنها 14 مطارا عسكري و19 مركز قيادة واتصالات، و24 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 300" و"أوسا" S-300 و48 محطة رادار".وتابع قائلا: "تم إسقاط 7 طائرات مقاتلة و7 مروحيات و9 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تدمير 87 دبابة وعربات مدرعة و28 نظام إطلاق صواريخ متعدد و118 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".وأضاف أن القوات البحرية الروسية دمرت 8 زوارق عسكرية للبحرية الأوكرانية.وفي السياق نفسه، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات الإرهابية التابعة لليمين الأوكراني (آزوف) المحظورة في روسيا تقوم بتفجير المنشآت الحيوية في البلادق قبل الانسحاب بفعل ضربات وتقدم الجيش الروسي.كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية شنت غارات ليلية من خلال إطلاق صواريخ بعيدة المدى من البحر على منشآت عسكرية في أوكرانيا.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الجيش الروسي يعلن تدمير عشرات الطائرات والمركبات الأوكرانية ويستهدف قواعد استراتيجية عدة
06:49 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 07:36 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن الجيش الروسي استهدف أكثر من 821 هدفا عسكريا أوكرانيا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك"عن كوناشينكوف الذي قال: "استهدفت القوات المسلحة الروسية 821 هدفاً تابعا للقوات العسكرية الأوكرانية ومنها 14 مطارا عسكري و19 مركز قيادة واتصالات، و24 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 300" و"أوسا" S-300 و48 محطة رادار".
وتابع قائلا: "تم إسقاط 7 طائرات مقاتلة و7 مروحيات و9 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تدمير 87 دبابة وعربات مدرعة و28 نظام إطلاق صواريخ متعدد و118 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
وأضاف أن القوات البحرية الروسية دمرت 8 زوارق عسكرية للبحرية الأوكرانية.
وفي السياق نفسه، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات الإرهابية التابعة لليمين الأوكراني (آزوف) المحظورة في روسيا تقوم بتفجير المنشآت الحيوية في البلادق قبل الانسحاب بفعل ضربات وتقدم الجيش الروسي.
كما أشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية شنت غارات ليلية من خلال إطلاق صواريخ بعيدة المدى من البحر على منشآت عسكرية في أوكرانيا.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.