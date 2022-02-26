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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الجيش-الروسي-ينقل-عشرات-الجنود-الأوكرانيين-المستسلمين-إلى-مدينة-سيفاستوبول-الروسية-1059176847.html
الجيش الروسي ينقل عشرات الجنود الأوكرانيين المستسلمين إلى مدينة سيفاستوبول الروسية
الجيش الروسي ينقل عشرات الجنود الأوكرانيين المستسلمين إلى مدينة سيفاستوبول الروسية
أعلن نائب قائد أسطول البحر الأسود للخدمات اللوجستية الروسية، ميخائيل ياسنيكوف، اليوم السبت، أن أكثر من 80 عنصرا من حرس الحدود الأوكراني الذين استسلموا على... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T08:02+0000
2022-02-26T08:59+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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وقال ياسنيكوف للصحفيين: "اليوم تم تسليم مجموعة مكونة من 82 جنديا من جزيرة زميني إلى سيفاستوبول عبر البحر من خلال نقلهم بسفينة خاصة، حيث اختار هؤلاء إلقاء أسلحتهم وقرروا العودة إلى عائلاتهم".وأضاف: "احترمنا قرار حرس الحدود الأوكراني وتم إنشاء ممر آمن لهم لمغادرة منطقة العمليات العسكرية".وتابع قائلا: "بعد الخضوع لإجراءات قانونية قصيرة الأجل والاتفاق مع الجانب الأوكراني، سيتم إرسال جنود القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا في حافلات معدة لهذه الأغراض"، مشيرا إلى أنه "تم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم وتزويدهم بحصص غذائية ومياه معبأة طوال فترة الانتقال إلى الوجهة النهائية على أراضي أوكرانيا".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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الجيش الروسي ينقل عشرات الجنود الأوكرانيين المستسلمين إلى مدينة سيفاستوبول الروسية

08:02 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 08:59 GMT 26.02.2022)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلن نائب قائد أسطول البحر الأسود للخدمات اللوجستية الروسية، ميخائيل ياسنيكوف، اليوم السبت، أن أكثر من 80 عنصرا من حرس الحدود الأوكراني الذين استسلموا على جزيرة زميني تم نقلهم إلى سيفاستوبول.
وقال ياسنيكوف للصحفيين: "اليوم تم تسليم مجموعة مكونة من 82 جنديا من جزيرة زميني إلى سيفاستوبول عبر البحر من خلال نقلهم بسفينة خاصة، حيث اختار هؤلاء إلقاء أسلحتهم وقرروا العودة إلى عائلاتهم".
وأضاف: "احترمنا قرار حرس الحدود الأوكراني وتم إنشاء ممر آمن لهم لمغادرة منطقة العمليات العسكرية".
وتابع قائلا: "بعد الخضوع لإجراءات قانونية قصيرة الأجل والاتفاق مع الجانب الأوكراني، سيتم إرسال جنود القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا في حافلات معدة لهذه الأغراض"، مشيرا إلى أنه "تم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم وتزويدهم بحصص غذائية ومياه معبأة طوال فترة الانتقال إلى الوجهة النهائية على أراضي أوكرانيا".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس08:43 GMT
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