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الحكومة المصرية: لا صحة لوجود أزمة في لقاحات كورونا لطلاب المدارس
الحكومة المصرية: لا صحة لوجود أزمة في لقاحات كورونا لطلاب المدارس
نفت الحكومة المصرية وجود أزمة في لقاحات كورونا المخصصة لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T11:10+0000
2022-02-26T11:10+0000
مصر
فيروس كورونا
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وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع فيسبوك، أكد أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من وجود أزمة في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس، عار عن الصحة ولا أساس له.وأكد بيان مجلس الوزراء المصري أن وزارة الصحة نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه "لا صحة لوجود أزمة في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس، مُشددةً على توافر كافة أنواع لقاحات فيروس كورونا لمختلف الفئات العمرية بكافة المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم بمختلف المحافظات، لافتة إلى وجود فائض من جميع أنواع اللقاحات وصل إلى أكثر من 75 مليون جرعة".وأوضحت أنه "تم استخدام 2مليون و300 ألف جرعة لتطعيم طلاب المدارس"، مُناشدةً كافة أولياء الأمور وأسر الطلاب بضرورة التوجه إلى أقرب مركز من مراكز اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية لتلقي اللقاح.وناشد البيان وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
مصر
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مصر, فيروس كورونا

الحكومة المصرية: لا صحة لوجود أزمة في لقاحات كورونا لطلاب المدارس

11:10 GMT 26.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHطلاب الثانوية العامة في مصر يرتدون أقنعة واقية أثناء حضورهم في اليوم الأول من الامتحانات وسط مخاوف من تفشي مرض فيروس كورونا
طلاب الثانوية العامة في مصر يرتدون أقنعة واقية أثناء حضورهم في اليوم الأول من الامتحانات وسط مخاوف من تفشي مرض فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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نفت الحكومة المصرية وجود أزمة في لقاحات كورونا المخصصة لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية.
وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع فيسبوك، أكد أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من وجود أزمة في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس، عار عن الصحة ولا أساس له.
وأكد بيان مجلس الوزراء المصري أن وزارة الصحة نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه "لا صحة لوجود أزمة في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس، مُشددةً على توافر كافة أنواع لقاحات فيروس كورونا لمختلف الفئات العمرية بكافة المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم بمختلف المحافظات، لافتة إلى وجود فائض من جميع أنواع اللقاحات وصل إلى أكثر من 75 مليون جرعة".

وأشار البيان إلى "وجود رقابة دورية على كافة مراكز تلقي اللقاحات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها".

وأوضحت أنه "تم استخدام 2مليون و300 ألف جرعة لتطعيم طلاب المدارس"، مُناشدةً كافة أولياء الأمور وأسر الطلاب بضرورة التوجه إلى أقرب مركز من مراكز اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية لتلقي اللقاح.

وأشار إلى توافر لقاحات سينوفاك - استرازينكا - فايزر – موديرنا- جونسون اند جونسون - سبوتنيك، في 1393مركزاً للقاحات على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن التطعيم يشمل الأطفال في المدارس من عمر 12 إلى 18 عاماً ، وطلاب الجامعات والعاملين بهيئة التدريس، والأشخاص فوق سن 18 عاماً، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والعاملين في القطاع الطبي.

وناشد البيان وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
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