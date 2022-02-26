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https://arabic.sputniknews.com/20220226/الخارجية-الإسرائيلية-تقرر-نقل-طاقم-سفارتها-لدى-أوكرانيا-إلى-بولندا-1059187985.html
الخارجية الإسرائيلية تقرر نقل طاقم سفارتها لدى أوكرانيا إلى بولندا
الخارجية الإسرائيلية تقرر نقل طاقم سفارتها لدى أوكرانيا إلى بولندا
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية يائير لابيد، أصدر تعليماته لموظفي السفارة الإسرائيلية في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، بالانتقال... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T12:04+0000
2022-02-26T12:06+0000
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القدس - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الإسرائيلية، قالت فيه إن "هذه الخطوة تأتي بعد عقد جلسة لتقييم الوضع في أوكرانيا، صباح اليوم، تناولت جوانب مختلفة من الأزمة، بما في ذلك الوضع على الأرض، وأمن مبعوثي إسرائيل واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين الإسرائيليين".وأضاف البيان أن "طاقم السفارة سيعبر الحدود إلى أوكرانيا يوميا لمواصلة عملهم الدبلوماسي ومساعدة المواطنين الإسرائيليين على مغادرة أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه "سيتم توفير معلومات حول كيفية الاتصال بموظفي السفارة لاحقا".يأتي ذلك بعدما قررت إسرائيل، الاثنين الماضي، نقل نشاط سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف غربي أوكرانيا، مع تصاعد التوترات على الحدود مع روسيا.ويتركز عمل طاقم السفارة الإسرائيلية على إصدار وثائق سفر للمواطنين الإسرائيليين، وأعضاء الجالية اليهودية الذين يسعون إلى مغادرة أوكرانيا، وخاصة من المعابر البرية إلى الدول المجاورة.وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أرسلت عددا من موظفيها إلى مدينة لفوف، استعدادا لاحتمال نقل سفارة تل أبيب من العاصمة كييف، وخلال الأيام التي سبقت العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي على أوكرانيا، سيرت إسرائيل رحلات جوية لنقل مواطنيها من أوكرانيا.وبحسب التقارير الإسرائيلية، "يعيش في أوكرانيا بين 150 ـ 200 ألف يهودي، وما يقدر بنحو 10 - 15 ألف مواطن إسرائيلي".وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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الخارجية الإسرائيلية تقرر نقل طاقم سفارتها لدى أوكرانيا إلى بولندا

12:04 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 12:06 GMT 26.02.2022)
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / POOL
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية يائير لابيد، أصدر تعليماته لموظفي السفارة الإسرائيلية في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، بالانتقال إلى الجانب البولندي من الحدود.
القدس - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الإسرائيلية، قالت فيه إن "هذه الخطوة تأتي بعد عقد جلسة لتقييم الوضع في أوكرانيا، صباح اليوم، تناولت جوانب مختلفة من الأزمة، بما في ذلك الوضع على الأرض، وأمن مبعوثي إسرائيل واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين الإسرائيليين".
وأضاف البيان أن "طاقم السفارة سيعبر الحدود إلى أوكرانيا يوميا لمواصلة عملهم الدبلوماسي ومساعدة المواطنين الإسرائيليين على مغادرة أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه "سيتم توفير معلومات حول كيفية الاتصال بموظفي السفارة لاحقا".
يأتي ذلك بعدما قررت إسرائيل، الاثنين الماضي، نقل نشاط سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف غربي أوكرانيا، مع تصاعد التوترات على الحدود مع روسيا.
ويتركز عمل طاقم السفارة الإسرائيلية على إصدار وثائق سفر للمواطنين الإسرائيليين، وأعضاء الجالية اليهودية الذين يسعون إلى مغادرة أوكرانيا، وخاصة من المعابر البرية إلى الدول المجاورة.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أرسلت عددا من موظفيها إلى مدينة لفوف، استعدادا لاحتمال نقل سفارة تل أبيب من العاصمة كييف، وخلال الأيام التي سبقت العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي على أوكرانيا، سيرت إسرائيل رحلات جوية لنقل مواطنيها من أوكرانيا.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، "يعيش في أوكرانيا بين 150 ـ 200 ألف يهودي، وما يقدر بنحو 10 - 15 ألف مواطن إسرائيلي".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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