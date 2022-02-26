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https://arabic.sputniknews.com/20220226/الخارجية-الروسية-تعلق-على-قطع-جزيرة-ميكرونيزيا-العلاقات-مع-موسكو-1059187462.html
الخارجية الروسية تعلق على قطع جزيرة ميكرونيزيا العلاقات مع موسكو
الخارجية الروسية تعلق على قطع جزيرة ميكرونيزيا العلاقات مع موسكو
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولة ميكرونيزيا الموحدة وروسيا جاء نتيجة الضغوطات السياسية التي... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T11:58+0000
2022-02-26T12:00+0000
روسيا
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وأوضحت زاخاروفا للصحفيين أن "الولايات المتحدة تدافع عن النازية الجديدة في أوكرانيا بمساعدة دولة ميكرونيزيا، حيث تقوم بالضغط سياسيا عليها لفرض موقف ضد موسكو، وذلك بسبب الأحداث التي وقعت في أوكرانيا.وأعلنت دولة ميكرونيزيا في وقت سابق عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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روسيا

الخارجية الروسية تعلق على قطع جزيرة ميكرونيزيا العلاقات مع موسكو

11:58 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 12:00 GMT 26.02.2022)
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولة ميكرونيزيا الموحدة وروسيا جاء نتيجة الضغوطات السياسية التي تمارسها واشنطن على هذه الجزيرة.
وأوضحت زاخاروفا للصحفيين أن "الولايات المتحدة تدافع عن النازية الجديدة في أوكرانيا بمساعدة دولة ميكرونيزيا، حيث تقوم بالضغط سياسيا عليها لفرض موقف ضد موسكو، وذلك بسبب الأحداث التي وقعت في أوكرانيا.
وأعلنت دولة ميكرونيزيا في وقت سابق عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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