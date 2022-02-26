https://arabic.sputniknews.com/20220226/الخارجية-الروسية-مجلس-أوروبا-سيفقد-هويته-الأوروبية-بعد-تعليق-عضوية-روسيا-1059197002.html
الخارجية الروسية: مجلس أوروبا سيفقد هويته الأوروبية بعد تعليق عضوية روسيا
الخارجية الروسية: مجلس أوروبا سيفقد هويته الأوروبية بعد تعليق عضوية روسيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن تعليق عضوية بلادها في منظمة "مجلس أوروبا" يفقد المنظمة هويتها الأوروبية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T15:29+0000
2022-02-26T15:29+0000
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موسكو - سبوتنيك. قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في بيان، تعليقا على تعليق عضوية بلادها في المنظمة، أن "هذا ليس خيارنا. دون روسيا سيفقد مجلس أوروبا هويته الأوروبية".وذكرت زاخاروفا أن روسيا ترى أن هذا القرار مسيس تماما، كما أنه يعد دليلا على أن المنظمة فقدت استقلالها، وأصبحت أداة في يد الكتلة الغربية وأتباعها.وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية بأن بلادها ستقرر خطواتها التالية قريبا للرد على قرار تعليق عضويتها، مضيفة "سيتحمل كل من دعم هذا القرار المسؤولية الكاملة عن تدمير الحيز القانوني والإنساني المشترك في القارة، والعواقب الوخيمة الحتمية على مجلس أوروبا نفسه".وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/ شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الخارجية-الروسية-تعلق-على-قطع-جزيرة-ميكرونيزيا-العلاقات-مع-موسكو-1059187462.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: مجلس أوروبا سيفقد هويته الأوروبية بعد تعليق عضوية روسيا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن تعليق عضوية بلادها في منظمة "مجلس أوروبا" يفقد المنظمة هويتها الأوروبية.
موسكو - سبوتنيك
. قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في بيان، تعليقا على تعليق عضوية بلادها في المنظمة، أن "هذا ليس خيارنا. دون روسيا سيفقد مجلس أوروبا هويته الأوروبية".
وذكرت زاخاروفا
أن روسيا ترى أن هذا القرار مسيس تماما، كما أنه يعد دليلا على أن المنظمة فقدت استقلالها، وأصبحت أداة في يد الكتلة الغربية وأتباعها.
وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية بأن بلادها ستقرر خطواتها التالية قريبا للرد على قرار تعليق عضويتها، مضيفة "سيتحمل كل من دعم هذا القرار المسؤولية الكاملة عن تدمير الحيز القانوني والإنساني المشترك في القارة، والعواقب الوخيمة الحتمية على مجلس أوروبا نفسه".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين
قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/ شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.