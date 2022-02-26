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https://arabic.sputniknews.com/20220226/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-تفرض-سيطرتها-على-مدينة-ميليتوبول-جنوبي-أوكرانيا-1059175301.html
الدفاع الروسية: القوات المسلحة تفرض سيطرتها على مدينة ميليتوبول جنوبي أوكرانيا
الدفاع الروسية: القوات المسلحة تفرض سيطرتها على مدينة ميليتوبول جنوبي أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية فرضت سيطرة كاملة على مدينة ميليتوبول جنوبي أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T07:06+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في تصريحات اليوم السبت، إن "وحدات القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرة كاملة على مدينة ميليتوبول ونتخذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المدنيين".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتشهد كييف اشتباكات تمركزت على محاور عدة أبرزها في الشوارع المحيطة بقيادة اللواء العسكري 101 التابع لهيئة الأركان العامة والواقع بالقرب من محطة مترو "بيريستيكا".
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الدفاع الروسية: القوات المسلحة تفرض سيطرتها على مدينة ميليتوبول جنوبي أوكرانيا

07:06 GMT 26.02.2022
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية فرضت سيطرة كاملة على مدينة ميليتوبول جنوبي أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في تصريحات اليوم السبت، إن "وحدات القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرة كاملة على مدينة ميليتوبول ونتخذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المدنيين".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتشهد كييف اشتباكات تمركزت على محاور عدة أبرزها في الشوارع المحيطة بقيادة اللواء العسكري 101 التابع لهيئة الأركان العامة والواقع بالقرب من محطة مترو "بيريستيكا".
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس06:08 GMT
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