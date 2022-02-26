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https://arabic.sputniknews.com/20220226/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يستخدمون-الأساليب-نفسها-التي-يستخدمها-الإرهابيون-في-سوريا-1059198510.html
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يستخدمون الأساليب نفسها التي يستخدمها الإرهابيون في سوريا
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يستخدمون الأساليب نفسها التي يستخدمها الإرهابيون في سوريا
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن القوميين في أوكرانيا يستخدمون الأساليب نفسها التي يستخدمها الإرهابيون الدوليون... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T16:15+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: "القوميون الأوكرانيون يستخدمون عربات النقل المزودة بأسلحة صغيرة أو مدافع الهاون ذات العيار الكبير، وهذه التكتيكات يستخدمها الإرهابيون الدوليون في سوريا".وأضاف: "وفقا للمعلومات الاستخبارية، فإن القوميين الأوكرانيين ينشرون وحدات صاروخية ومدفعية في المناطق السكنية في كييف ومدن أخرى".وتابع قائلا: "هذا يتم عن قصد حتى تقوم القوات المسلحة الروسية بشن ضربات على هذه المناطق... القيادة القومية الأوكرانية تستخدم الأساليب نفسها التي يستخدمها الإرهابيون"، مصيفا: "نناشد الشعب الأوكراني بأن يطلب من السلطات الإجرامية في كييف بإزالة جميع الأسلحة الثقيلة من منازلهم والمناطق السكنية في المدن".وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أوامرها للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.وجاء توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أمس الجمعة، بناء على توقعات تتعلق بإجراء محادثات بين موسكو وكييف، ولكن الهجوم تم استئنافه بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/وزارة-الدفاع-الروسية-تأمر-قواتها-المسلحة-بتوسيع-مساحة-الهجوم-في-أوكرانيا-بعد-رفض-كييف-التفاوض-1059196907.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يستخدمون الأساليب نفسها التي يستخدمها الإرهابيون في سوريا

16:15 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 16:21 GMT 26.02.2022)
© AP Photo / Ivan Sekretarevالمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Ivan Sekretarev
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن القوميين في أوكرانيا يستخدمون الأساليب نفسها التي يستخدمها الإرهابيون الدوليون في سوريا لمواجهة القوات الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: "القوميون الأوكرانيون يستخدمون عربات النقل المزودة بأسلحة صغيرة أو مدافع الهاون ذات العيار الكبير، وهذه التكتيكات يستخدمها الإرهابيون الدوليون في سوريا".

وأضاف: "وفقا للمعلومات الاستخبارية، فإن القوميين الأوكرانيين ينشرون وحدات صاروخية ومدفعية في المناطق السكنية في كييف ومدن أخرى".

وتابع قائلا: "هذا يتم عن قصد حتى تقوم القوات المسلحة الروسية بشن ضربات على هذه المناطق... القيادة القومية الأوكرانية تستخدم الأساليب نفسها التي يستخدمها الإرهابيون"، مصيفا: "نناشد الشعب الأوكراني بأن يطلب من السلطات الإجرامية في كييف بإزالة جميع الأسلحة الثقيلة من منازلهم والمناطق السكنية في المدن".
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
تغطية أحداث دونباس
وزارة الدفاع الروسية تأمر قواتها المسلحة باستئناف الهجوم في أوكرانيا بعد رفض كييف التفاوض
15:26 GMT
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أوامرها للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.
وجاء توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أمس الجمعة، بناء على توقعات تتعلق بإجراء محادثات بين موسكو وكييف، ولكن الهجوم تم استئنافه بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:45 GMT
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