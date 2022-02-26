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https://arabic.sputniknews.com/20220226/الرئاسة-التركية-أردوغان-أكد-لنظيره-الأوكراني-أن-بلاده-تبذل-جهودا-من-أجل-وقف-فوري-لإطلاق-النار-1059192834.html
الرئاسة التركية: أردوغان أكد لنظيره الأوكراني أن بلاده تبذل جهودا من أجل وقف فوري لإطلاق النار
الرئاسة التركية: أردوغان أكد لنظيره الأوكراني أن بلاده تبذل جهودا من أجل وقف فوري لإطلاق النار
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T13:40+0000
2022-02-26T13:40+0000
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وجاء في بيان الرئاسة التركية: "أردوغان يقول في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني إن بلاده تبذل جهودا من أجل وقف فوري لإطلاق النار".وأعلن الرئيس الروسي، صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الرئيس-الأوكراني-يغادر-كييف-متوجها-إلى-مدينة-لفوف-1059183454.html
https://arabic.sputniknews.com/20220226/إعلام-مسؤولون-أمريكيون-واشنطن-مستعدة-لمساعدة-زيلينسكي-على-مغادرة-كييف-1059171412.html
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العالم

الرئاسة التركية: أردوغان أكد لنظيره الأوكراني أن بلاده تبذل جهودا من أجل وقف فوري لإطلاق النار

13:40 GMT 26.02.2022
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPOالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPO
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أعلنت الرئاسة التركية، اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وجاء في بيان الرئاسة التركية: "أردوغان يقول في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني إن بلاده تبذل جهودا من أجل وقف فوري لإطلاق النار".
وأعلن الرئيس الروسي، صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
الرئيس الأوكراني يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف
10:34 GMT
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:39 GMT
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