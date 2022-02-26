https://arabic.sputniknews.com/20220226/الرئاسة-التركية-أردوغان-أكد-لنظيره-الأوكراني-أن-بلاده-تبذل-جهودا-من-أجل-وقف-فوري-لإطلاق-النار-1059192834.html

الرئاسة التركية: أردوغان أكد لنظيره الأوكراني أن بلاده تبذل جهودا من أجل وقف فوري لإطلاق النار

الرئاسة التركية: أردوغان أكد لنظيره الأوكراني أن بلاده تبذل جهودا من أجل وقف فوري لإطلاق النار

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T13:40+0000

2022-02-26T13:40+0000

2022-02-26T13:40+0000

تغطية أحداث دونباس

العالم

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وجاء في بيان الرئاسة التركية: "أردوغان يقول في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني إن بلاده تبذل جهودا من أجل وقف فوري لإطلاق النار".وأعلن الرئيس الروسي، صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

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