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الرئيس الأوكراني يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الرئيس-الأوكراني-يغادر-كييف-متوجها-إلى-مدينة-لفوف-1059183454.html
الرئيس الأوكراني يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف
الرئيس الأوكراني يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب البرلمان الأوكراني ، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
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الرئيس الأوكراني يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف

10:34 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 10:36 GMT 26.02.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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يتبع
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب البرلمان الأوكراني ، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.
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