https://arabic.sputniknews.com/20220226/الرئيس-الأوكراني-يغادر-كييف-متوجها-إلى-مدينة-لفوف-1059183454.html
الرئيس الأوكراني يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف
الرئيس الأوكراني يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب البرلمان الأوكراني ، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة... 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T10:34+0000
2022-02-26T10:34+0000
2022-02-26T10:36+0000
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العالم
الرئيس الأوكراني يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف
10:34 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 10:36 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب البرلمان الأوكراني ، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.