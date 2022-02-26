https://arabic.sputniknews.com/20220226/الرئيس-الإيراني-تراجع-إصابات-كورونا-يجب-ألا-يؤثر-على-اتباع-التعليمات-الصحية--1059200145.html
الرئيس الإيراني: تراجع إصابات كورونا يجب ألا يؤثر على اتباع التعليمات الصحية
الرئيس الإيراني: تراجع إصابات كورونا يجب ألا يؤثر على اتباع التعليمات الصحية
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنه من الضروري مواصلة اتباع التعليمات الصحية والسعي لإقناع المواطنين بأهمية التطعيم باللقاحات الواقية من فيروس كورونا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T16:58+0000
2022-02-26T16:58+0000
2022-02-26T16:58+0000
أخبار إيران
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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت، بحسب وكالة "فارس".وعبر رئيسي عن ارتياحه للتقرير الخاص بتراجع الإصابات وضحايا الموجة السادسة لجائحة كورونا، مؤكدا أن هذا التطور ينبغي ألا يؤثر على الالتزام بالمبادئ الصحية.ودعا الرئيس الإيراني كافة المواطنين وأصحاب المهن الحرة والموظفين لمواصلة الالتزام الصارم والكامل بالإجراءات الصحية، لاسيما عدم حضور التجمعات.وشدد على أن تتابع الجهات المسؤولة تنفيذ البروتوكولات الصحية بجدية وفاعلية.وأشار إلى أن أحد أخطر الأماكن لانتشار فيروس كورونا هي وسائط النقل العامة، مؤكدا ضرورة متابعة الجهات المعنية التنفيذ الصارم للبروتوكولات الصحية، في شركات الطيران.كما أكد الرئيس الإيراني أهمية الالتزام بسقف 60% من الاستيعاب في الرحلات الجوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/إيران-تهدد-أمريكا-باستئناف-إنتاج-اليورانيوم-العالي-التخصيب-في-أي-لحظة-1059175008.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
الرئيس الإيراني: تراجع إصابات كورونا يجب ألا يؤثر على اتباع التعليمات الصحية
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنه من الضروري مواصلة اتباع التعليمات الصحية والسعي لإقناع المواطنين بأهمية التطعيم باللقاحات الواقية من فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت، بحسب وكالة "فارس"
.
وعبر رئيسي عن ارتياحه للتقرير الخاص بتراجع الإصابات وضحايا الموجة السادسة لجائحة كورونا، مؤكدا أن هذا التطور ينبغي ألا يؤثر على الالتزام بالمبادئ الصحية.
ودعا الرئيس الإيراني
كافة المواطنين وأصحاب المهن الحرة والموظفين لمواصلة الالتزام الصارم والكامل بالإجراءات الصحية، لاسيما عدم حضور التجمعات.
وشدد على أن تتابع الجهات المسؤولة تنفيذ البروتوكولات الصحية بجدية وفاعلية.
وأشار إلى أن أحد أخطر الأماكن لانتشار فيروس كورونا هي وسائط النقل العامة، مؤكدا ضرورة متابعة الجهات المعنية التنفيذ الصارم للبروتوكولات الصحية، في شركات الطيران.
كما أكد الرئيس الإيراني أهمية الالتزام بسقف 60% من الاستيعاب في الرحلات الجوية.